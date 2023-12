Ana María Estupiñán habló de abuso que sufrió cuando era niña: 'Fue muy traumático'

Ana María Estupiñán es una actriz conocida en Colombia por participar en producciones como 'Amar y vivir', 'Allá te espero', 'La ronca de oro' y por su más reciente papel en la telenovela 'Rigo'.

Ana María Estupiñán participó en 'Esmeralda'

Hace unos meses, Ana María Estupiñán anunció que se encontraba muy feliz por ser nominada en una producción que participó llamada 'Esmeralda', un cortometraje que habla sobre el abuso en menores.

La trama se centró en temas sociales relacionados con la explotación infantil y la falta de derechos en poblaciones vulnerables. Gracias a su argumento, la cinta fue escogida como semifinalista de la categoría Mejor Cortometraje y fue vista por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En una publicación en su cuenta de Instagram contó lo emocionada que se encontraba de participar en el cortometraje: "Hoy tengo el corazón llenito de agradecimiento, emoción y alegría desbordante con esta noticia. Hace poco más de un año hicimos este cortometraje que cuenta la realidad de una mujer que es la de millones en el mundo, que sufren abuso sexual cuando son niñas y son ignoradas o silenciadas por sus propias familias".

La actriz habló de una experiencia que sufrió en su niñez

La actriz, de 31 años, contó algunos detalles sobre su vida personal durante una entrevista con el programa 'Buen día, Colombia' de RCN. En la conversación reveló un episodio que sufrió cuando era menor.



Ana María Estupiñán confesó que había sido víctima de abuso": “Tuve un suceso cuando era muy chiquita, y no me acordaba. Fue haciendo terapia que entendí que eso me pasó”, reveló la bogotana.

"No me violaron, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó. Y fue para mí muy traumático cuando fui consciente de que eso sí había pasado, porque me pasaba que tenía una pesadilla continua y siempre pensaba como en ese mismo momento (…) Yo pensaba que era algo como que me estaba imaginando, y no. Sí pasó, y también le pasó a muchas personas cercanas a mí”, aseguró la actriz de 'Rigo'.

Además, contó que todo comenzó cuando se encontraba durmiendo con sus hermanos en una misma habitación y aquella persona se acercó. “Pasó en un momento en que yo estaba dormida. Fue muy feo. Él me dijo: 'juguemos a esto'”, expresó.

“No culpé a nadie, pero sentí mucha rabia por la persona que lo hizo, y entendí por qué siempre había tenido aversión a tenerlo cerca de mí. Fue algo que sané junto al acompañamiento de mi familia y profesionales. Nunca más hablé con él”, aseguró al programa.

Esta experiencia para ella fue un punto de quiebre y de reflexión para poder contar la historia de 'Esmeralda': "Cuando vi este personaje me sentí muy identificada para contar esta historia porque hay muchas niñas, mujeres, e incluso hombres que también les pasa y no sabe qué les pasó por no son conscientes”.

Ana María Estupiñán con María Beatriz Echandía

