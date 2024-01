Ana María Estupiñán, de ‘Rigo’, reveló la petición más incómoda que le han hecho

Ana María Estupiñán es una de las actrices más reconocidas de Colombia, actualmente ella le da vida a Michelle Durango, la esposa de Rigo, en la novela biográfica del ciclista. Hace unos días, la actriz se volvió tendencia en las redes sociales, al revelar una propuesta indecente que le hizo unos de sus seguidores.

Vale la pena mencionar que Ana María Estupiñán empezó en la actuación desde que era muy pequeña. Su primer papel importante lo obtuvo en el 2014, cuando protagonizó 'La Ronca de Oro'. Sin embargo, por su versatilidad y talento llego a participar en diferentes producciones como 'Amar y vivir', 'La niña' y 'Rigo'.



Ahora bien, recientemente, el Canal RCN le realizó una corta entrevista donde reveló varios detalles de su vida y su carrera. Primero le preguntaron ella que hacía en sus tiempos libres y respondió que por lo general trabaja en su marca de ropa llamada Ame.



Luego la cuestionaron sobre la propuesta más extraña que ha recibido y ella, con un expresión de asco, reveló que una ocasión alguien le pidió una foto de sus pies. Además, calificó la experiencia como “horrible”.

La siguiente pregunta fue sobre lo que le diría a la última persona que besó y dijo 'no puedo vivir sin él", afirmando que había sido su esposo, Mattias Bilyn.



Durante el juego de preguntas, la actriz también compartió varios detalles de sus preferencias y relaciones de su vida cotidiana. De esta forma, afirmó que no le gusta lavar la loza, dentro de los quehaceres de la casa. Después destacó su cercanía con Yesenia Valencia, compañera de reparto en ‘Rigo’, con quien puede hablar de cualquier tema.



Asimismo, confesó que si el personaje de Evaristo de 'Rigo' fuera real, le cerraría la cuenta de Instagram. Finalmente, comentó que no puede con las personas tacañas y que ella no podría estar con una persona así.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

