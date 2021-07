Ana Lucía Domínguez reveló por qué se casó y se divorció de 'Jeringa'

La actriz Ana Lucía Domínguez, recordada por su participación en 'Pasión de Gavilanes', o '¿Quién mató a Sara?', estuvo casado durante dos años con el comediante David Alberto García Henao, mejor conocido como 'Jeringa'.



La famosa - quien inició su debut en la televisión cuando tenía 10 años - y el humorista empezaron a salir cuando ella tenía 13 y él 27. Esta relación no fue bien vista por varios sectores de la opinión pública; sin embargo, en el 2001, luego de cinco años siendo novios y cuando ella ya había cumplido 18, se casaron.



El pasado domingo 4 de julio, en una entrevista 'En vivo' que tuvo la actriz, de 37 años, en el Instagram del periodista Juan Diego Alvira, se revelaron más detalles de su relación con el humorista que hoy tiene 52 años y se encuentra casado con la modelo fitness Yohana Suárez.



De acuerdo con Ana Lucía, la razón de su matrimonio se debió a que a ‘Jeringa’ le salió un puesto para trabajar en 'Univision' y a ella otro en la producción 'Gata Salvaje', en la cual le estaban ofreciendo la oportunidad de hacer el papel antagónico. Ambos trabajos se debían llevar a cabo en Estados Unidos.



Ana Lucía Domínguez se casó con David Alberto García en 2001, cuando ella tenía 18 años. Foto: Archivo particular

Sin embargo, a él le salió la visa y a ella no. “Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar (la visa)’, porque es raro que se la niegue a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad", dijo.



Ante esa situación, decidió contraer matrimonio con 'Jeringa' con el fin de facilitar los trámites. "Con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, confesó.



Ahora bien, sobre los motivos de su separación comenta que fue debido a la oportunidad que le surgió para participar en la telenovela de 'Caracol Televisión', 'Pasión de Gavilanes'. Ella decidió viajar a Colombia para realizar el papel de 'Libia Reyes' y 'Ruth Uribe'; sin embargo, la relación con el hoy comediante de 'Sábados Feliz' y 'La vuelta al mundo en 80 risas' no funcionó a la distancia.



“Pasó una relación muy bonita, estuvimos allá (Estados Unidos]) dos años y a mí me invitan a hacer ‘Pasión de gavilanes’. Cuando me regreso a Colombia, pues ya, obviamente, la distancia… se acaba la relación. Quedamos de muy buenos amigos porque, además, (’Jeringa’) es una gran persona, un gran ser humano. Fue una relación muy linda”, concluyó la actriz, quien, en reiteradas ocasiones ha desmentido los rumores que señalan que su separación se debió a problemas de violencia doméstica.



Hoy en día y desde el 2008, Ana Lucía Domínguez se encuentra "felizmente casada" - como ella misma lo ha dicho -, con el actor colombiano Jorge Cárdenas.



Tendencias EL TIEMPO