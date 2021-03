El mensaje de la actriz Ana Lucía Domínguez para el Día de la Mujer

La actriz bogotana, Ana Lucía Domínguez, famosa por su papel de Ruth Uribe en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, subió una publicación a su cuenta de Instagram el día de hoy, en la que muestra su cuerpo en bikini y escribe sus reflexiones sobre el Día de la Mujer.

Haciendo evidente la belleza que la caracteriza, la actriz recordó que, aunque es importante la igualdad entre hombres y mujeres, no se deben olvidar los pequeños detalles que hacen de la mujer un ser especial.



“No es que yo,como mujer, no pueda correr la silla, abrir la puerta del carro, o cargar cosas pesadas. Claro que puedo hacerlo. Pero, no es cuestión de poder, fuerza o debilidad, es simplemente un gesto de admiración, respeto y cortesía”, escribió en la publicación.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, porque además de compartir su reflexión, Domínguez les pidió que escogieran sus fotos favoritas.



“Tal cuál, hermosa”, “Interesante reflexión”, “Todas me encantan”, “Una de las mujeres más hermosas de Colombia”, “Mi actriz favorita”, son algunos de los comentarios que escribieron los internautas.



Cabe resaltar que Domínguez, de 37 años, se caracteriza por promover hábitos saludables y compartir su exigente rutina de ejercicios, incentivando a sus fanáticos a cuidar su salud.

Actualmente vive en México junto a su esposo, el cantante y actor Jorge Cárdenas. Además de dedicarse a la actuación, también tiene una línea de maquillaje llamada ‘Maquillarte’.



Recientemente, Domínguez actuó en la serie de Netflix ‘Nicky Jam: El ganador’, una producción que contaba la historia del famoso cantante de reguetón. Adicionalmente, participó en la nueva serie de esta misma plataforma de streaming llamada ‘¿Quién mató a Sara?’, que se estrenará el 24 de marzo y es protagonizada por el actor colombiano Manolo Cardona.

