Ana Lucía Domínguez anunció que espera su primer hijo a los 40 años

La actriz colombiana Ana Lucía Domínguez es reconocida internacionalmente por sus papeles en diferentes producciones de gran éxito como: ‘Pasión de gavilanes’, ‘Pálpito’, ‘¿Quién mató a Sara?’, ‘Nicky Jam: el ganador’, ‘Perfil falso’, entre otras. Desde su primera aparición en la pantalla chica, ha conquistado a varios corazones, no solo por su talento, sino también por su belleza.

En diciembre de 2023, la artista publicó una serie de fotografías en las que celebraba su cumpleaños número 40, en las cuales había unos globos con su año de nacimiento, 1983, en las imágenes tenía un arreglo grande de flores rosadas y blancas, las cuales estaban acompañadas de lo que parece ser una champaña.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas llevan 15 años felizmente casados y se han consolidado como una de las parejas más estables de la televisión en Colombia. En sus redes sociales no faltan las muestras de afecto y siempre, en todos los escenarios, han dejado claro que solo sienten amor y admiración el uno por el otro.

En 2023 decidieron abrir sus vidas a nuevas oportunidades y se mudaron a España, donde actualmente se encuentran radicados y desde donde comparten el anuncio de la llegada de su primer hijo.

En exclusiva con ‘La Revista Vea’, la pareja compartió la noticia de la llegada de su primogénito y aseguró que “por voluntad divina esperan su primer bebé”, además, contaron detalles de su estadía en este nuevo país.

En 2023, la pareja habló en la revista ‘Aló’ y confesó los motivos por los que no habían tenido hijos, Ana Lucía Domínguez dijo: “Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y si quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100 %, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”.

De igual forma, aseguraron que desde que se casaron, en 2008, tenían planeado tener hijos dos años después, pero fue un tema que fueron posponiendo, aunque siempre lo han tenido en el radar.

“Nos gustaría por lo menos un hijo, de hecho, es un tema que hemos hablado y nos parece una experiencia increíble (...) Dijimos que queríamos disfrutar al menos dos años de matrimonio, pero han pasado 14 y lo seguimos aplazando”, agregaron.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

