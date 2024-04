Ana Karina y 'Culotauro' tuvieron un 'roce' en 'Buen día, Colombia': ¿qué se dijeron?

Como es costumbre, tras la salida de un participante de 'La casa de los famosos Colombia' la rueda de prensa y entrevistas inician al otro día. En uno de estos encuentro, el comediante Camilo Díaz, conocido como 'Culotauro', fue invitado al programa de Canal RCN 'Buen día, Colombia'. En uno de estos encuentro, el comediante Camilo Díaz, conocido como 'Culotauro', fue invitado al programa de Canal RCN 'Buen día, Colombia'.

Así fue la salida de 'Culotauro' en 'La casa de los famosos'

En una jornada inevitable de eliminación, que se realiza cada domingo de la semana, los televidentes votaron para sacar a un nuevo famoso. En la velada del 31 de marzo, la placa estaba conformada de la siguiente manera: Omar Murillo, Sandra Muñoz, Juan David Zapata, Alfredo 'Redes' y 'Culotauro'.

Tras largos minutos de espera, el veredicto se conoció: Camilo Díaz se posicionó en último lugar con una votación de apenas 17,31 por ciento, que lo convirtió en el séptimo en irse de la casa.

Su partida dejó un vacío en el corazón de sus compañeros; especialmente, en Diana ángel, quien entre lágrimas no podía creer que el humorista no regresaría. Estos dos mantuvieron una corta relación en el programa. La decisión, también, afectó a Alfredo 'Redes', quien era cercano a la personalidad conocida por estar en 'Con ánimo de ofender'.

Ana Karina y 'Culotauro' tuvieron un 'roce' en vivo

Una de las invitaciones que recibió 'Culotauro' fue para hablar de su experiencia en el 'reality' en el programa 'Buen día, Colombia', un espacio que acompaña a las familias colombianas, de lunes a viernes, desde las 9: 30 a.m por el Canal RCN.

En medio de la entrevista, uno de los temas inevitables salió a la luz: su relación con la actriz y cantante Diana Ángel, con quien tuvo un fugaz romance.

Sin embargo, durante su visita, protagonizó un momento tenso con la presentadora del programa Ana Karina Soto. La conductora le preguntó al joven sobre sus desplantes con la actriz y lo que decían algunas personas.

“Está la imagen donde le corriste la cara, la imagen donde Diana te hizo un postre que tú le dejaste tirado, hay muchos comentarios con relación con tu comportamiento con Diana. Entonces, ¿cómo tú explicas esos comportamientos poco caballerosos frente a Diana, si supuestamente estás cuidando a Diana?”, expresó Soto.

Sus palabras desataron incomodidad en el humorista, quien se sintió atacado y no dudo en responderle: "Me parece que las palabras ‘poco caballeroso’ como que me señalan".

Además, agregó: "Yo fui consecuente con lo que hablé con ella, que ojalá lo hayan visto, de lo contrario pueden hacerlo por Vix". Ante su declaración, la presentadora afirmó que sus compañeros y ella ven las transmisiones completas y no se pierden de nada.

“Me alegra, entonces pueden repetirlo. Hay una charla en la que yo le digo a Diana que lo mejor es que seamos amigos y tomemos distancia porque no quiero, de ninguna forma, que esto real y bonito que me está pasando contigo vaya de boca en boca", aseguró Camilo Díaz de su relación con la cantante.

Bravíssimo entrevista a Ana Karina soto

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO