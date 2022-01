Ana Karina Soto es una de las presentadoras más queridas por los colombianos, actualmente hace parte del matutino 'Mañanas Express' y 'Buen día Colombia', del Canal RCN.

Justamente en dicho programa, la presentadora reveló que está pasando por una situación muy difícil a causa de unas personas hackearon las cámaras de seguridad de su apartamento.



"Ese material nos llegó primero a través de un correo, el cuatro de enero, donde claramente nos sentimos vulnerados, atacados y sorprendidos. Entonces, inmediatamente, como familia tomamos la decisión de hablar con el coronel de delitos cibernéticos de la Policía", relató la mujer.

De acuerdo con Soto, las primeras imágenes que recibieron fueron de ella en el vestier: "No puedo creer que esto suceda y que de manera descarada me llegue un correo diciendo: 'Asunto: observándote'".



Aunque ella y su esposo, el actor Alejandro Aguilar, colocaron la denuncia y ya el tema escaló a la Fiscalía, los correos con sus imágenes íntimas siguen llegando y, de hecho, están circulando en Telegram.



"Esto es aberrante y enfermizo", destacó la presentadora.

La pareja tiene un hijo junto al actor Alejandro Aguilar. Foto: Instagram: @karylamas

Por su parte, Aguilar aseguró que su mayor preocupación son sus hijos, pues se trata de menores de edad. Por lo tanto, pidió que no se viralicen los contenidos y respeten su vida privada: "Hemos normalizado unas conductas, hemos naturalizado unos comportamientos en un país donde se violenta la imagen de la mujer... Nos falta mucha conciencia".



El hombre también explicó que hay imágenes de ellos teniendo relaciones íntimas, un contenido sensible que corresponde a su privacidad y que los afecta como familia: "Es una tragedia".



Por si fuera poco, los delincuentes estaban vendiendo los accesos a las cámaras de la pareja para que más personas pudieran observar la vida de la presentadora y el actor. Por lo cual, hacen un llamado a los colombianos para que no consuman este tipo de contenidos ni los compartan.



"Personas inescrupulosas, enfermas, entran a tomar ese material, esos momentos íntimos para hacerlos virales, no me parece correcto", expresó Ana Karina.



Finalmente, la pareja aclaró que en los correos no les han pedido dinero ni nada a cambio, pero sí les llega material nuevo constantemente, acompañado de mensajes intimidantes y acosadores como: "estamos cerca de ti".

