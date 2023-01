La presentadora Ana Karina Soto y su esposo, Alejandro Aguilar, volvieron a acaparar la atención de las redes sociales por las críticas que cayeron contra el actor a causa del atuendo que utilizó en la celebración de Año Nuevo. Según dijeron algunos internautas, usar falda es de “uso exclusivo para las mujeres”.



Así mismo, otros usuarios de internet salieron en defensa del empresario manifestando que las maneras de vestir no definían la sexualidad de las personas, por lo que tildaron a las críticas de ser comentarios con una alta carga de machismo.



“Le hubiera quedado mejor el vestido morado”, “Que mal gusto la pinta de tu esposo”, “personalmente no me gusta ver un hombre con estilo afeminados”; “El hombre se debe vestir como hombre y comportarse como tal”, “ninguno de los malos comentarios tienen fundamento, amo esta familia, llena de valores y amor” y “Ahora todo es homofobia, xenófoba tranfobia etc que el que hace un comentario es por que tiene el corazón lleno de odio”, fueron algunas interacciones.



Por otro lado, Soto salió en defensa de su esposo y arremetió contra aquellas personas que dejaron comentarios mal intencionado en el post: “Si te vistes de pantalón, falda, sea hombre o mujer, no eso no te define, te define tu manera de ser, de comportarse, de pensar, de sentir, de hablar, de respetar, de respetar sobre todo las diferencias, todos somos distintos (…) Así que por favor más empatía”, indicó Ana Karina Soto.



Alejandro Aguilar también respondió

Alejandro Aguilar también se pronunció al respecto y dejó un mensaje bastante crítico en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de 216 mil seguidores. Según dijo el actor, prefiere vestir una falda a estar cargado de tanto odio y homofobia.

La pareja tiene un hijo. Foto: Instagram: @karylamas

"Un beso inmenso. Gracias por los buenos y los malos comentarios. Por otro lado: prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas”; dijo inicialmente.



“¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos ? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad", agregó.



También realizó un contexto histórico sobre el uso de la falda y mencionó algunas civilizaciones importantes que a lo largo de la historia de la humanidad han usado la prenda: “Egipcios, griegos y romanos, todos ellos usaban faldas. Por cierto, en la antigua Edad Media, también existen evidencias del uso de falda”



“Seguramente fue desapareciendo por el pantalón. Ojo: después el uso del pantalón también fue normal para las mujeres. Tan solo los escoceses mantenían y mantienen el uso de la falda como prenda exclusiva para hombres”, agregó

