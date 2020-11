La presentadora Ana Karina ya no estará en 'Entretenimiento RCN'

La presentadora Ana Karina Soto se despidió de la sección de entretenimiento y espectáculo de 'Noticias RCN', 'Entretenimiento RCN', tras casi 20 años de pertenecer a ella.



Con la reestructuración que se le hizo a la franja, la nortesantandereana salió de la misma, pero no se irá del canal: tendrá nuevos proyectos.

El adiós para Ana Karina se dio este lunes 23 de noviembre. Ocurrió con un emotivo homenaje que le preparó el noticiero y con un video en el que recordaron sus mejores momentos como presentadora de entretenimiento.



Varios de sus compañeros, como Felipe Arias, Maritza Aristizábal y Andrea Jaramillo, le dedicaron palabras de agradecimiento por su labor y de cariño.



“No es una despedida, es una nueva etapa, claro, en esta su casa. Para Ana Karina, gracias por tanto en el mundo del entretenimiento y adelante con esos nuevos retos que solo dejan una enorme sensación de querer salir adelante”, decía parte del video que le hizo 'RCN', según informó el mismo canal.



Ella, por su parte, se mostró conmovida y agradecida por su trayectoria.



“Esta es mi casa: he crecido profesionalmente, he crecido como persona, he crecido como ser humano. Gracias al apoyo de todos, a este equipo maravilloso: somos una familia", aseveró.

Sobre su nuevo camino no se sabe mucho. La propia Ana Karina le contó al programa 'Lo sé todo' que habló con el director del noticiero, Juan Lozano, para enfocarse en otros temas y que recibió una respuesta afirmativa. Al parecer, se tratará de un espacio para informar sobre "quienes le aportan al país".



La franja de entretenimiento de 'Noticias RCN' ahora se llama 'SuperLike' y está liderada por la exreina, actriz y modelo Valerie Domínguez.



