Ana Karina Soto rompió el silencio y habló del momento que vivió por video íntimo

Ana Karina Soto rompió el silencio y habló por primera vez sobre las implicaciones emocionales que tuvo que afrontar luego de que se filtrara un video íntimo con su imagen.



Durante una entrevista para el video pódcast 'Voz podés' de la periodista Tatiana Franco, la presentadora de 'Buen día, Colombia' reveló lo mucho que sufrió tras la viralización del clip en 2007.

En ese entonces, la cucuteña ya se encontraba trabajando con el canal 'RCN' como anfitriona del entretenimiento, así que su rostro e imagen eran una de las más reconocidas de la televisión colombiana.



(Le puede interesar: Filtran video íntimo de las 'Chicas de la limonada', esto respondieron).



Tras la publicación del archivo donde se le veía teniendo relaciones sexuales con su pareja de entonces y quien fue el culpable de viralizar y compartir en la internet el mismo sin su consentimiento provocó que la periodista fuera objeto de juicios y duras críticas.



Este hecho hizo que Soto no solo fuera expuesta, sino que se sintiera ultrajada y violentada en su intimidad, pues su vida personal y sexual ahora hacía parte del dominio público, a causa del irrespeto de su compañero sentimental.



"Yo me sentí vulnerada y violada porque finalmente si tú no permitiste algo y hacen algo contra ti sin tu consentimiento e invaden tu intimidad de esa manera tú te sientes violada", refirió la periodista durante el programa.

Así mismo, añadió que en su momento ella interpeló al hombre, que siempre había negado sus actos: "Yo lo miraba a los ojos y le decía, nunca me pediste permiso, nunca me pediste autorización, nunca entendí por qué lo hizo, primero grabar y después publicar. Entonces, claramente me sentí atacada, humillada, ofendida y ultrajada porque era mi novio de ese momento", agregó Soto.



Frente a la ola de comentarios que la señalaron y la juzgaron, mientras el sentimiento de frustración e impotencia crecían en su cabeza y en su corazón, la presentadora reveló que muchas veces sintió que no podría luchar contra esta situación.



(Siga leyendo: El video íntimo de Daniel Sancho que le salvaría de la pena de muerte por crimen de Arrieta).



Sin embargo, tanto su familia como amigos, e incluso el mismo canal estuvieron siempre de la mano apoyándola para que saliera avante de esta dificultad y recuperara la confianza en las personas y en su imagen.



"Afortunadamente, mis papás, mis hermanos, mis amigas y el canal no permitieron que me derrumbara. Porque yo iba para allá me iba a dejar caer. Tenerse que enfrentar a ese escarnio público fue muy duro. De hecho todavía me cuesta hablar del tema, debido a todos los procesos que he tenido que pasar".



Y añadió: "Ese ha sido de los episodios más fuertes que me ha tocado enfrentar en la vida. Tan pronto pasó la publicación del video, yo hablo con el director de ese momento, y Álvaro me dice: 'No te preocupes, no va a pasar nada. Te vamos a apoyar, estamos contigo, no te vamos a exponer'", afirmó la santandereana.

A pesar de la difícil situación siempre contó con el apoyo incondicional de las personas que la amaban. Sin embargo, fue todo un reto, ya que la presentadora destacó que fue un momento complicado para su familia, debido a sus creencias y su crianza en un entorno con valores conservadores.



Finalmente, enfatizó que los rezagos de ese proceso le ayudaron absolver lo que había pasado: "Después aprendí a perdonar a soltar y a madurar. Fueron momentos muy duros, muy difíciles, pero que afortunadamente, como todo en la vida pasa".





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias