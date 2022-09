La presentadora colombiana Ana Karina Soto perdió a su madre el pasado 5 de mayo de 2022, tras sufrir un accidente doméstico y golpearse fuertemente la cabeza. La mujer duró ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero no resistió el impacto y falleció.

A partir de ahí, Ana Karina, de 41 años, se ha mostrado sensible con varios invitados que llegan a ‘Buen día Colombia’, quienes al ser entrevistados le recuerdan a su madre, Juana de Dios Arévalo Soto, por acciones o frases que salen en la conversación.

De hecho, hace pocos días tuvieron como invitado especial al mexicano, Daniel Habif, coach espiritual, escritor y conferencista que conmovió a Soto y le hizo rememorar a su madre.



La santandereana no pudo contener sus lágrimas y rompió en llanto mientras entrevistaba, junto a sus compañeros, a Habif. En medio de su nostalgia, Soto le pidió disculpas al entrevistado por llorar de tal manera, por lo que la reacción del coach espiritual fue levantarse y dirigirse hacia ella para abrazarla.



Soto respondió a su abrazo y su llanto se hizo más fuerte. Minutos después, su compañera Violeta Bergonzi le ofreció un vaso con agua para que ella pudiera calmarse y tomarse un tiempo para respirar.

Más tarde, cuando Ana Karina se sintió mejor, le dedicó unas palabras al invitado: “Lo que dices me llega al corazón, tu energía me llega al corazón, son momentos difíciles que me han tocado vivir en los últimos meses: mi mamá se fue hace tres meses y medio y la semana pasada se fue una tía que era muy unida con mi mamá y muy especial para mí. Todo lo que dices me llega al corazón así que gracias, gracias por estar acá”.



Daniel Habif se sintió conmovido y respondió: “Ser vulnerable es de valientes, querida. La muerte es una paradoja porque tiene la capacidad de destruir toda la razón y lógica de nuestro mundo físico, pero también te permite descubrir el sentido de la vida”.



Y añadió: “La muerte es algo que nadie te puede enseñar, nadie puede morir por ti, lo importante es que nosotros en este preciso momento somos los que estamos muriendo y cada vez estamos más cerca de los que no están aquí, y yo te entiendo porque la ausencia de esa persona que amas es la única presencia que quisiera en este momento, pero es reconfortante saber que te volverás a ver con esa persona y disfrutarás en la eternidad con esa persona”.



El momento quedó registrado en un video que la propia presentadora subió a su red social, Instagram, agradeciendo por el momento tan especial que vivió junto a Habif.

