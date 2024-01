Ana Karina Soto reveló se quiere casar: 'Yo no pierdo las esperanzas'

Ana Karina Soto es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. Su gran trayectoria como presentadora en distintos programas de entretenimiento la han posicionado entre las figuras más representativas de la pantalla chica.



Esto ha hecho que sus fanáticos le sigan el rastro y quieran saber todo lo relacionado a su profesión, su familia y su vida personal, sobre todo a esta última, ya que la cucuteña no ha dudado en publicar parte de su rutina y cotidianidad a través de sus redes sociales.

Así lo confirmó recientemente a través de su cuenta de Instagram, donde la empresaria les reveló a sus seguidores acerca de sus deseos de contraer matrimonio, entre risas y algo de sarcasmo.



(Le puede interesar: Ana Karina Soto dice que le pidieron 30 millones para no publicar sus videos íntimos).



A través de una dinámica de preguntas y respuestas en la red de Meta, la presentadora contó que aún soñaba con el momento en el que caminara hacia el altar con su pareja.



“¿Ustedes qué creen?, sí, claro que por supuesto que sí, quiero que me sorprendan, yo no pierdo las esperanzas, algún día, ojalá, algún día llegue ese día”, dijo en una historia entre risas.

Aunque Soto lleva una relación de 10 años con el padre de su hijo, el actor Alejandro Aguilar, los famosos nunca han hablado de consolidar una boda que termine por enmarcar su estable compromiso.



Así que, como era de esperarse, su declaración suscitó los comentarios de varios de sus fanáticos que no duraron en opinar sobre su actual situación sentimental. Incluso, hubo quienes se atrevieron a afirmar que no entendían por qué las celebridades aún no se habían casado si, en el caso de la presentadora, el deseo se encuentra latente.



(Siga leyendo: Ana Karina Soto regresó de sus vacaciones pero no a al programa Buen día, Colombia).



"Sería espectacular verla con su traje de novia, me encanta esa pareja"; "El hombre que realmente se quiere casar y estar al lado de una mujer no espera tanto para hacerlo"; "Un papel no hace un matrimonio estable ni seguro", "El sueño de muchas mujeres"; "Si llevan años así y van bien y juntos, para qué casarse, que necesidad", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Un minuto con Alejandro Aguilar

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias