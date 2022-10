La presentadora del programa ‘Buen día, Colombia’, Ana Karina Soto, recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda en una situación que la tiene bastante preocupada, ya que le negaron un préstamo bancario porque está reportada en las centrales de riesgo por deudas.

En sus ‘Instastories’, Ana Karina comentó que la empresa que la reportó se llama Bell Star S.A. y, según ella, no tiene idea del porqué de esta situación, ya que nunca ha realizado negocios con ellos.



“Necesito pedirles un favor urgente, urgente, urgente. Imagínense que estoy solicitando un préstamo, con mi hermano, ustedes saben que a uno le hacen un estudio. Y aparezco reportada por una empresa Bell Star S.A. No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, no le debo un peso a esa empresa, según yo (…)“, comentó la presentadora.



(Le puede interesar: El video que le dejaron dos mujeres a joven que perdió el celular: 'Llámanos').



Al parecer, esta compañía está vinculada con empresas importantes del maquillaje y la belleza en Colombia. Ella ha intentado contactarse con ellos, pero ha sido imposible.

No tengo ni idea de dónde sale ese reporte, quién me está reportando, si alguien a nombre mío hizo algunos pedidos o algunas compras. ¿Qué sé yo? FACEBOOK

TWITTER

“Me metí a investigar y es la empresa que maneja L’Bel, Ésika y Cyzone. Aparece un número telefónico y en cada corte comercial, durante toda la mañana. Durante todo el programa, llamé, llamé y llamé. Nunca me contestó nadie”.



Adicional a esto, la presentadora cree que puede ser un caso de estafa y qué personas maliciosas han hecho compras o pedidos a su nombre.



“Necesito saber si ustedes conocen a alguien que trabaje en esta empresa, que les estoy dejando acá. Que, por favor, me contacten por interno porque me está perjudicando en el trámite, que estoy llevando con mi hermano. No tengo ni idea de dónde sale ese reporte, quién me está reportando, si alguien a nombre mío hizo algunos pedidos o algunas compras. ¿Qué sé yo?”



(No deje de leer: Maluma y Adam Levine: así suena la nueva canción 'Ojalá').



Finalmente, Ana Karina le pidió encarecidamente a sus seguidores si conocen de alguien que trabaje en esa empresa y le pueda ayudar a solucionar esta molesta situación.

Más noticias

Exesposa de Hassam sobre el divorcio: 'Lloro porque me partieron el corazón'

Las predicciones de Elon Musk sobre una recesión y sus críticas a la Fed

Papá de Shakira, William Mebarak, hospitalizado en Barcelona: prensa catalana

Gloria Trevi: video de TikTok muestra sus inicios en el mundo de la música

TENDENCIAS EL TIEMPO