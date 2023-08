Ana Karima Soto es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues lleva más de 20 años en la televisión y actualmente acompaña las mañanas de los colombianos en el matutino 'Buen día, Colombia' del canal RCN.

La famosa suele ser muy activa en redes sociales, constantemente muestra su día a día y le brinda diferentes consejos a sus seguidores. En esta ocasión, Soto contó que se iba a hacer un tratamiento estético en su cara, lo que sorprendió a los internautas.



Luego comentó que se iba a realizar una micropigmentación en sus labios, una técnica similar a un tatuaje que tiene como objetivo darle más color, como si tuviera un labial siempre. Además, este puede corregir ciertas imperfecciones relacionadas con la asimetría y las cicatrices.



“Se me olvidó contarles algo, importantísimo. Ustedes dirán: ‘¿A Ana Karina qué le pasó?’, ¿se le partió un diente o qué? No, señores, es que también me voy a hacer micropigmentación de labios… ¿De qué se trata eso?”, comentó la presentadora en sus historias de Instagram.

También grabó a la experta que le iba a realizar el procedimiento y ella reveló más detalles sobre este:



“Aparte de hacer un diseño, de marcar más el diseño de Ana Karina, que está bien bonito, vamos a volverlo a marcar. Vamos a aplicar una tonalidad rosa, para darle más color a sus labios”, aseguró.



La presentadora bromeó sobre como quería que le quedaran los labios: "Y que me quede con la boca como ‘Café, con aroma de mujer’… Ahorita les muestro. Se ve lindo, ¿no?”.



Después de un rato, Soto volvió aparecer en sus historias sin taparse los labios, estos se le podían ver un poco colorados, pero se veían más definidos. Ella agregó que estaba contenta con el resultado y reveló los cuidados que debe tener.



“Terminamos… Arrancamos con mis hermosos labios y me quedaron espectaculares ¿Qué recomendaciones para los labios? Es muy fácil seguir los cuidados. Solo hay que hidratarlos y humedecerlos. Tener mucho cuidado con la asepsia y no maquillar. De resto, todo igual y todo normal”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

