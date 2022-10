Ana Karina Soto ha formado una hermosa familia al lado de su esposo, el actor Alejandro Aguilar, y de su hijo Dante, de seis años. El pasado mes de septiembre, la presentadora mostró que a su hogar llegó un nuevo integrante, una pequeña perrita de raza husky llamada Valkiria.



En su cuenta oficial de Instagram, Soto publicó un video en el que se ve que Valkiria era una sorpresa de cumpleaños para su hijo.

“Les presento a Valkiria. La princesa de la Casa ¡Bienvenida! Gracias Angela Restrepo por tener un hermoso lugar para los peluditos. ¿Así o más feliz??? ¿Cómo les pareció la sorpresa de cumpleaños para el Príncipe Dante?”, escribió la presentadora.



En otras ocasiones, en sus redes ha mostrado cómo esta perrita tiene enamorados a todos los integrantes de la casa. Este jueves 27, Soto compartió una serie de fotos en las que se le ve muy cariñosa con su mascota.



“Nuestras tardes con Valkiria cargadas de ‘amorch’. ¿Quién como nosotros que estamos tragados de Valkiria?, afirmó.



En su publicación varios de sus seguidores han comentado: “Es hermosa”, “Cuidada mucho”, “Esos seres son mágicos”. Sin embargo, no todos son positivos y algunos le reclaman a la presentadora por comprar y no adoptar a su mascota.



“Ojala promuevas la adopción y no la compra, sabes que miles de perros y gatos sufren en las calles de este país, y cada compra es una oportunidad menos para un callejero. Además de inculto en esta época”, “Divina. Pero qué bonito hubiera sido que adoptarías a un peludito, aquellos que no tienen etiqueta, sin raza y son gratis”, se lee en los comentarios.

