Ana Karina Soto dio detalles sobre los participantes de 'La Casa de los famosos 2024'

RCN ya empezó a promocionar su nuevo reality 'La casa de los famosos Colombia', el cual será presentado por Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Acá un grupo de celebridades tendrá que amar estrategias para no ser nominados o en el peor de los casos eliminados por el público.



En las redes sociales se especuló que Ana Karina Soto podría ser una de las personas que ingresen a la casa, sin embargo, confirmó que ella no hará parte del programa y despejó algunas dudas que tenían sus seguidores sobre este nuevo proyecto.

En su cuenta de Instagram, la presentadora de 'Buen día, Colombia' realizó una dinámica de preguntas y respuestas. Varios de sus seguidores aprovecharon este momento para sacarle información sobre los participantes de este nuevo lanzamiento. Aunque dio ningún nombre, sí reveló la cifra exacta de las personas que entraran a la casa.



“No voy a estar en ‘la Casa de los Famosos, Colombia’. Ya están confirmados los 22 que van a estar: 11 mujeres y 11 hombres. Hay actores, actrices, cantantes, ‘youtubers’, ‘influencers’…”, empezó diciendo.



(Lea también: ¿Adiós a los escenarios? Selena Gómez sugiere que podría lanzar su último álbum).



Asimismo, agregó: “El parche está muy, muy chévere, sé que va a dar mucho de qué hablar en este ‘reality’. Ustedes saben que ya se ha hecho en otros países, como México, y ha sido todo un éxito. Y me imagino que en Colombia va a ser la locura. Pero yo no voy a estar”, agregó.

Otro internauta le preguntó: “¿Orlando Liñán, Sandra Bohórquez o Carlos Claro van a estar en ‘La casa de los Famosos’? Eso dijeron”, intentando obtener más información. Pero Ana Karina comentó que ella no tenía conocimiento sobre ese tema.



“No sé, no tengo ni idea. A mí, Orlando no me ha dicho nada. ‘Sandrita’, tampoco. Carlos Claro, tampoco. Así que, ni idea ¿Será que sí? ¿Será que Orlando se va pa’ allá? ¿Será que Sandra se le mide? No creo, no sé, tiene que estar pendientes de ‘La Casa de los Famosos, Colombia’. Eso va a estar buenísimo…", afirmó.



(No deje de leer: ¿Qué pasa con Paramore? La banda borró sus redes sociales y canceló su próximo show).

Además, reveló que conoce a algunas personas si han confirmado su participación en el programa.



“Conozco a algunos que están confirmados, pero no a todos y, obviamente, no podemos decir nada, no podemos adelantar nada, hasta que oficialmente los anuncien y podamos conocer sus perfiles y los entren a la casa”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Video: padres olvidaron a su hijo en centro comercial y se dieron cuenta en la noche

‘Estaba mamado’: Nacho Vidal, exactor porno, habla sobre su retiro de la industria

Mujer resbaló en pleno escenario luego de ganar un millón de dólares