Ana Karina Soto 'abrió su corazón' y reveló que perdió dos bebés

Ana Karina Soto, presentadora de ‘RCN’, está actualmente en una relación sentimental con el actor Alejandro Aguilar, con quien tiene un hijo llamado Dante, de cinco años. Sin embargo, según le confesó a sus seguidores, no ha sido posible tener más hijos.



Soto es ampliamente reconocida por su aparición en diversas producciones del canal ‘RCN’, la más reciente es ‘Buen día Colombia’, un programa matutino que se presenta en vivo de lunes a viernes.



Ha tenido gran acogida por parte de los televidentes, con quienes comparte constantemente a través de redes sociales. Allí, habla de sus actividades diarias y sobre su núcleo familiar junto a su esposo e hijo único Dante.



Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas que ofrece Instagram, la presentadora decidió hablar de algunas intimidades y otros temas que eran de interés para quienes la siguen, como por ejemplo: la razón por la que no tiene más hijos.



Un usuario le preguntó: “¿Por qué no tuviste hermanitos para Dante?”, a lo cual la presentadora no dudó en contestar y habló abiertamente de la razón.



“Pocas veces les he hablado de este tema así, tan sinceramente como lo voy a hacer. Yo tuve una perdida antes de Dante y una después de Dante”, confesó la santandereana.



Así mismo, comentó que ella prefiere no hacer un drama de la situación y cada vez que le preguntan responde que simplemente no ha sido posible. Pero,además, explicó que cree que la oportunidad ya pasó.



“No he tenido más hijos pues porque no he podido tener más hijos. (...) Sin dramas, porque ustedes saben que no me gusta el drama, cuando me han hablado de este tema por eso he dicho que pues porque no se han dado las cosas, que es el tiempo de Dios, que sea cuando Dios quiera. Pero realmente creo que ya no fue”, afirmó.



Algunas cuentas que ‘repostean’ las historias de los famosos compartieron la respuesta de Soto. Allí muchos de los internautas hicieron comentarios al respecto.



“La vida es de oportunidades”, “Hermoso Dante”, “Eso es de su familia, nada más”, fueron algunas de las palabras que mostraron empatía hacia la presentadora.

