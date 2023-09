La pareja conformada por Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar ha denunciado de manera permanente el constante bullying que sufre su hijo Dante por redes sociales y las fuertes críticas que les hacen a ellos por exponerlo en estas plataformas digitales.



Sin embargo, la pareja no ha sucumbido frente a las críticas y ahora el menor tendrá su propio perfil de Instagram, como anunció Soto.

(Le puede interesar: Ana Karina Soto mostró como le quedaron los labios después de tratamiento estético).

Debido a estas decisiones, la apariencia del menor, los gestos que hace frente a la cámara le han valido burlas por parte de algunos internautas, el cual ha denunciado en varias ocasiones en el programa 'Buen Día Colombia'.



Las publicaciones que hace la pareja van encaminadas en potenciar la carrera actoral del menor, debido a que Dante ha mencionado que quiere ser una estrella de cine.



Esto pasó debido a que la presentadora le preguntó a sus seguidores qué pensaban sobre abrirle una cuenta de Instagram a Dante, recibiendo bastantes preguntas negativas sobre exponer al menor de esa manera.

(Le puede ayudar: Carolina Cruz le ‘salvó’ la vida a Ana Karina Soto en una crisis de ansiedad).

De igual manera, la actriz salió en defensa de su hijo y de su pareja aclarando que ella manejaría la cuenta directamente.



“Estaba revisando los mensajes y la encuesta que hice en Instagram sobre Dante. Y creo que no me supe explicar, porque mucha gente me escribió una cantidad de comentarios relacionados con mi hijo sobre si iba a tener cuenta propia y le manejará él solo. Obviamente no. Alejandro y yo vamos a manejar la cuenta”, aseguró la presentadora.



La actriz agregó que “en este perfil van a aparecer fotos, videos y actualizaciones de lo que vaya pasando en la vida de Dante, para que los seguidores sepan como va la vida diaria de mi hijo", por lo que pidió mucho amor y apoyo a Dante.

(Le puede servir: Ana Karina Soto reveló cuánto le lleva de edad a su esposo: ella es mayor).

¿Cómo cuidar a los niños de los abusadores en internet?

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Ana Karina Soto fue reportada en centrales de riesgo y pide ayuda a seguidores

Valkiria, el nuevo amor de la presentadora Ana Karina Soto

Ana Karina Soto no aguantó y rompió en llanto en plena entrevista en vivo