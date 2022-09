La cantante Ana Gabriel es una de las más queridas en el continente. Sus canciones son recordadas por miles de fanáticos en el mundo hispano que admiran la carrera de la mexicana desde hace décadas.



La mujer de 66 años se embarcó en una nueva gira de conciertos que la llevará por diferentes países. En Bogotá se presentará el próximo 7 de octubre en el Coliseo Live Tour como parte de los repertorios de su 'Por amor a ustedes World Tour' .



(Siga leyendo: Yina Calderón casi termina en balacera con supuestos ladrones: 'Era la Sijín').

Otros de los países que recibirán a Ana Gabriel son Argentina, Honduras, Salvador, Guatemala, Ecuador, Chile y Panamá. Además, de su natal México, a donde suele ir de visita.



La mayoría de artistas acostumbran a tener una lista de exigencias en sus conciertos. Algunos piden cierto tipo de escenarios y otros prefieren tener lujos y detalles en sus camerinos.



Desde antes de que empezara la gira, Ana Gabriel anunció cuáles son sus demandas para presentarse en los países del tour. Aunque no son reglas descabelladas, el requerimiento de la mexicana entristeció a muchos.



(Más: ¿Maluma tiene una mala relación con Bad Bunny y Anuel?).

Facebook Twitter Linkedin

La cantante tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Foto: Instagram: @anagabrieloficial

Las exigencias de Ana Gabriel

En su cuenta de Instagram, la misma cantante indicó qué tipo de comportamientos están prohibidos en su gira. De manera carismática, la mexicana pidió comprensión al público y aseguró que tomó la decisión por su propio bienestar.



La artista reveló que no recibirá, bajo ninguna circunstancia, regalos del público o de los fanáticos. Ni en la tarima, ni en el camerino aceptará este tipo de obsequios.



“Me han escrito, me han preguntado que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo. Quiero decirles que por esta ocasión, no compren nada, no voy a recibir nada”, señaló.



(También: Daniela Ospina recibió tierna sorpresa de su hija por su cumpleaños).



Adicional a esto, no estará permitido fotografiarse con la cantante ni pedirle autógrafos. Todo parece indicar que la mujer conocerá a sus fanáticos extranjeros desde lejos y sin ningún contacto.



“Saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño y con todo el esfuerzo que amerita la gira”, concluyó Ana Gabriel.



La mujer indicó que la medida se debe al contrato que firmó antes de hacer la gira. La norma busca evitar posibles contagios y enfermedades que obliguen a la cantautora a cancelar fechas y conciertos.

Más noticias

La razón por la que Beto Villa, de 'Leandro Díaz', y su esposa se separaron

Carolina Cruz contó detalles del proceso de separación con Lincoln Palomeque

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebran la llegada de su bebé junto a Mario Ruiz

Polémica por maestro del tantra que dice que amor se incrementa oliendo axilas

Carmen Villalobos le envió emotivo consejo a Shakira tras separación con Piqué

Tendencias EL TIEMPO