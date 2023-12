Ana del Castillo sorprendió a pasajeros de avión al cantar clásico de Diomedes Díaz

Ana del Castillo es una de las cantantes de vallenato más conocidas del país. Recientemente, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues sorprendió a los pasajeros de un avión al cantarles una canción de Navidad en pleno vuelo.

Por lo que se puede ver en la grabación, la cantante se encontraba en un vuelo de Avianca. En ese momento, ella se acercó a la cabina del piloto y tomó el micrófono del avión para compartir un mensaje de Navidad a los presentes.



Asimismo, aprovechó para cantar unas estrofas de la canción 'Mensaje de Navidad' de Diomedes Díaz. "Existen corazones que entristecen al llegar diciembre, pero también hay aquellos que, al llegar este mes, se llenan de alegría, se llenan de alegría", cantó.



(Lea también: ¿Hasta cuándo se pueden entregar regalos de Navidad? La tradición lo explica).



Varios de los pasajeros y la tripulación del avión acompañaron su canto con palmas, e incluso, algunos cantaron con ella el coro de la canción. Al final, los presentes se mostraron muy agradecidos por el inesperado regalo de la intérprete de 'La Cachera'.

Ana Del Castillo armó parranda en el aire pic.twitter.com/lnxy352fqD — Luchovoltio (@luchovoltios) December 25, 2023

Este clip se ha vuelto bastante popular en las redes sociales y varios internautas han felicitado a Ana del Castillo por brindarle un poco de felicidad a las pasajeros.



"Que Dios la bendiga, original y espontánea"; "Me encanta"; "Yo estuve en ese vuelo.

Ella se subió de último porque le pedían muchas fotos y fue la gente quien le pidió que cantara. No duro ni un minuto. Y solo se quejó la gente que no estuvo en ese vuelo. Los que viajamos la disfrutamos felices", se lee en los comentarios.



(Le puede interesar: Siete mejores rituales para despedir el 2023 y atraer prosperidad y abundancia en 2024).



Por otro lado, hubo personas que la criticaron diciendo que los aviones no son un espacio para hacer estas presentaciones y hay que respetar el espacio de las otras personas.



"Una total falta de respeto, ya que un vuelo no es un espacio para este tipo de cosas, para eso existen otros lugares"; "No encuentro la diferencia como cuando se suben a TransMilenio a cantar"; "Qué peor cosa puede pasar en los 'colectivos' de Avianca", escribieron los internautas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

