Ana del Castillo presentó en los Latín Grammy y es criticada porque ‘hizo el oso’

Ana del Castillo es una cantante de vallenato, nacida en Valledupar. Con apenas 24 años, cuenta con más de 159.000 reproducciones mensuales en Spotify y otras plataformas de reproducción, y tiene a su nombre éxitos como ‘La Cachera’.

La artista empezó su carrera musical desde una edad muy temprana, cuando en el 2011, con apenas 12 años, pasó por el programa de concurso musical de ‘RCN’, el ‘Factor XS’.

Pero además de ser reconocida por su talento y su música, Ana del Castillo se ha hecho conocer por su irreverente personalidad, que hace que los colombianos la recuerden por peleas públicas con Yina Calderón, por sus excéntricos vestuarios y por su desenvolvimiento en público.



Recientemente, realizó la presentación de uno de los premios de los Latin Grammy, unas condecoraciones otorgadas por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, en Sevilla, España.



Los looks que la vallenata utilizó en la premiación hicieron que esta destacara entre los invitados, sin embargo, hubo un detalle que se robó toda la atención, y es que cuándo llegó el momento de presentar al ganador del premio ‘Mejor Álbum de Jazz’, su actuación causó risas entre los asistentes y una ola de memes en las redes sociales.

Vuelve y juega, ¡Ana María del Castillo! 🙌🏼🤣 pic.twitter.com/UM4C1z36MS — Una tal Amparo (@LaArrebato) November 16, 2023

“Y el ganador es (…) raqui, raqui, vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito D'rivera, con 'Whi at de yo no sé qué'”, dijo Ana del Castillo mientras anunciaba a los ganadores.



De inmediato, los internautas no se hicieron esperar y dieron a conocer su opinión sobre la presentación de la cantante de vallenato, indicando en los comentarios: “Ana del castillo es I C O N I C A”, “Ana del Castillo es la persona más chistosa de Colombia”, “No puedo de la risa con Ana del Castillo presentando los Latín Grammy”, entre otros.

Sin embargo, hubo otros internautas que reprocharon la ‘falta de respeto’ contra los galardonados: “Gravísimo lo que hizo Ana Del Castillo hoy. El galardonado merece respeto en su premiación. En sus entrevistas puede hablar jocosamente, pero en un momento como ese, creo que debió prepararse y pronunciar correctamente el nombre del álbum ganador”.

