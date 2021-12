La joven promesa del vallenato Ana del Castillo puso en alerta a todos sus fanáticos luego de que cancelara repentinamente su presentación en El Copey, municipio del Cesar, el pasado martes.



Aunque en un principio no se conoció mayor explicación sobre su ausencia en el escenario, la propia artista fue quien, instantes después del pronunciamiento de los organizadores, compartió a través de sus historias de Instagram una serie de imágenes que justificaría la cancelación.



Por lo que dieron a entender las fotografías, en las que se leía el mensaje “Mi gente lamentablemente no voy a poder presentarme en El Copey”, la cantante tuvo que ser ingresada en la Clínica De Fracturas de Valledupar momentos previos al concierto programado .

Al parecer, una seria afectación en uno de sus tobillos le habría impedido cumplir su calendario con normalidad.



“Casi quedo sin pie”, escribió del Castillo en una fotografía en la que la articulación se ve inflamada y con un hematoma.



Hasta el momento, no se han sabido mayores detalles sobre el hecho que desencadenó la lesión.



Algunos de los seguidores de la artista apuntaron a una caída como la causa del quebranto, pero la afectada no ha confirmado la versión.



(Siga leyendo: Rituales de fin de año para el amor y prosperidad según su signo zodiacal).

El Copey se quedó sin el show de Ana Del Castillo. La artista sufrió una lesión en su tobillo pic.twitter.com/dlZsFu0DYj — Luchovoltio (@luchovoltios) December 29, 2021

El accidente que sufrió hace escasos dos meses

Facebook Twitter Linkedin

En ese entonces, parte de su brazo sufrió quemaduras. Foto: Redes sociales

Lastimosamente el fin de año de Ana del Castillo ha sido algo truculento.



En octubre, durante una de sus presentaciones, un show con pirotecnia terminó afectándola directamente y tuvo que ser retirada del escenario.



Con el tiempo, la cantante confirmó que, por suerte, el incidente no fue de gravedad.



“Lo de la pólvora no pasó a mayores, pero yo tanto que alardeaba de mi sobaco, y se me quemó fue el sobaco”, dijo en ese entonces.



(Además: Para no atender a antivacunas, doctora recurre a objeción de conciencia).

Una carrera promisoria

Ana María Cecilia del Castillo dejó brotar su vena artística desde muy joven.



Con tan solo 12 años, participó en el ‘reality’ musical ‘Factor XS’.



Luego, entrada en su juventud, abrió su canal de YouTube con ‘covers’ de éxitos de artistas como Jorge Celedón y el fallecido Martín Elías.



En 2019 confirmó su irrupción nacional con el lanzamiento de ‘Ya es mío’, su composición más popular.



Actualmente está promocionando ‘Cuando te veo’, una canción cuyo video ha sido visto por más de un millón de personas en los últimos tres meses.

Más noticias

¿Piensa regresar con su ex infiel? Antes debería hacerse estas preguntas

La fiesta secreta en Bogotá que terminó en una tragedia difícil de resolver

WhatsApp 2022: así se diferencian las 'Comunidades' de los 'Grupos'

¿Cómo se puede encontrar la felicidad y equilibrio laboral?

Nostradamus: ¿cuáles de sus profecías ‘se han cumplido’ y cuáles no?

Tendencias EL TIEMPO