Ana del Castillo es una cantante de vallenato, nacida en Valledupar. Con apenas 24 años, cuenta con más de 159.000 reproducciones mensuales en Spotify, y tiene a su nombre éxitos como ‘La Cachera’.



Y es que la artista empezó su carrera musical desde una edad muy temprana, cuando en el 2011, con apenas 12 años, pasó por el programa de concurso musical de ‘RCN’, el ‘Factor Xs’.

Pero además de ser reconocida por su talento y su música, Ana del Castillo se ha hecho conocer por su irreverente personalidad, que hace que los colombianos la recuerden por peleas públicas con Yina Calderón, por sus excéntricos vestuarios y por su desenvolvimiento en público. Anoche, por ejemplo, fue entrevistada saliendo del partido del Junior contra el Nacional.

Ana Del Castillo también se gozó el partido de Junior vs Nacional pic.twitter.com/rDHQECMIek — Luchovoltio (@luchovoltios) September 18, 2023

Para dar otro ejemplo, en su concierto más reciente, la artista salió en un vestido largo, casi completamente transparente, con el que orgullosamente mostraba sus atributos.

En este sensual vestuario, la cantante se presentó y cantó sus temas ante sus fanáticos, que quedaron boquiabiertos por la sensualidad de la vallenata. Incluso, Del Castillo aprovechó para publicar en sus redes un par de fotos luciendo el particular atuendo.

El vestuario causó opiniones divididas entre sus seguidores, pues, mientras muchos alabaron a la cantante por su estado físico y su atractiva apariencia, otros la criticaron por verse poco elegante, o vulgar.



Criticada o alabada, la artista cuenta ya con más de dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, lo que la posiciona indudablemente como una de las mujeres más influyentes en el mundo del vallenato. Género que, con algunas excepciones, ha sido dominado históricamente por los hombres.

En qué trabajó Ana del Castillo antes de volverse famosa

A pesar de haberse presentado en el factor Xs, dedicarse de lleno a su música no siempre fue una posibilidad para Ana. En una entrevista para ‘The Suso’s Show’, De Castillo reveló que su papá era médico cirujano, y soñaba con ver a su hija siguiendo su mismo camino.



“Todos mis hermanos son médicos. Para mi papá la medicina era su sueño y su pasión. Su mayor deseo era ver a su hija convertida en médica. Pero no funcionó, no servía para estar en un quirófano y ver la sangre (...) Lo que de verdad quería, era cantar", dijo la artista en la entrevista.



Para reunir los fondos necesarios para cumplir su sueño y estudiar música, la vallenata vendió dulces y limpió casas. Además, en la pandemia vendió tapabocas, pues el mundo artístico, que para ella apenas empezaba, se vio truncado por el Covid-19.La cantante da su testimonio orgullosa de haber trabajado duro, de haber seguido adelante y de haberse parado firme por sus sueños.

