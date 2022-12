Ana del Castillo es una de las cantantes más destacadas del vallenato. La joven de 23 años se caracteriza por tener una actitud fuerte y no quedarse callada frente a los temas en los que no está de acuerdo. En esta ocasión, ha estado bajo la mirada del público, pues se filtró un video en el que ella se defiende después de que un seguidor tratara de propasarse con ella.

En el clip se puede ver a Castillo compartiendo con varios de sus seguidores, incluso, algunos le estaban pidiendo fotos y autógrafos. Sin embargo, la joven vivió un incómodo momento, pues uno de los presentes le tocó la cola.



La reacción de la intérprete de ‘La voa hace Boja’ fue pegarle a la persona que le tocó sus glúteos. Mientras esto ocurría se puede escuchar que algunos de sus fanáticos le gritaban que estaba golpeando a la persona equivocada.



Esta incómoda escena en redes sociales fue bastante criticada, pues algunos internautas afirman que ella tiene la culpa por su forma de vestir. Por otro lado, hubo personas que la defendieron y rechazaron el acto de acoso.



Debido a la gran cantidad de comentarios, la cantante decidió subir unos videos a sus historias de Instagram en los que aclaró lo sucedido y se defendió de las personas que la criticaron.



“Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo el mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andábamos con una buena actitud y sí fue el hombre que me agarró el jopo, porque cuando me agarró el jopo vine yo y le agarré la mano y lo zarandeé para que sea serio, sí, porque uno merece respeto y veo comentarios como que “es culpa de ella”, como que todavía no ha cambiado ese machismo”, afirmó.



Asimismo, envió una advertencia a los hombre que quieran pasarse de manilargos con ella en un futuro. “Pero no importa, la única que dice groserías soy yo, la única que pelea soy yo… entonces como que estamos en un mundo de perfectos donde aquí la gente no hace nada y sí me vuelven a agarrar el jopo, vuelvo y los jodo”, finalizó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

