Con tan solo 24 años, Ana del Castillo se ha abierto un prometedor futuro en la música vallenata. En su trayectoria profesional ha sumado seguidores con canciones como 'La Cachera', 'Entrégame tu amor' y 'Ya es mío'.

Sus dotes artísticos y su voz no han sido los únicos elementos que la han hecho conectar con el público, a esto se suma su arrolladora y enérgica personalidad, y su transparencia a la hora de hablar tanto de su vida artística como personal.

En una entrevista reciente con Víctor Sánchez Rincones, la cantante se refirió a las propuestas económicas que ha recibido por parte de varios hombres a lo largo de su vida y dejó en claro que, pese las peticiones no le han faltado, nunca ha sucumbido ante ellas, pues ha construido su futuro a punta de talento y esfuerzo.

Ante la pregunta, "¿hay un hombre que te ha ofrecido dinero para estar con él?", la intérprete de 'Apto 308' respondió: “Sí, varias personas, pero lo importante es ver a costa de qué. Esta casa que tú ves aquí. Esta no me la puede sacar ningún hombre, esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo. Y nadie puede decirme, ‘estuviste conmigo y por eso te di 20 o 50 ‘barras’ para que hicieras este muro'”, inició diciendo Ana del Castillo.

La artista vallenata, quien desde temprana edad mostró sus capacidades vocales, confesó que le han ofrecido costosos bienes materiales. Sin embargo, no las ha aceptado porque a ella "no le gustan las cosas fáciles".

"Yo no soy fácil, yo se la doy al que me guste. Me ofrecieron carro, camioneta, casa, y cualquier cantidad de dinero. Yo no he recibido eso”, dijo Castillo ante las cámaras.

La artista no juzga a las personas que sí aceptan esta clase de propuestas, pues cree que cada quien es libre de tomar sus decisiones y vivir su vida como le nazca.



Antes de hacerse un lugar en el género vallenato, Ana tuvo que vender dulces y limpiar casas para costear sus estudios. Durante la pandemia del covid-19, incluso, comenzó a vender tapabocas como resultado de las afectaciones que sufrió la industria.



“Uno tiene que aprender a rebuscarse, ser útil, tener un trabajo, si no encuentra la salida por algún lado, pues se busca en otro. En la pandemia vendí tapabocas”, sentenció la cantante para ‘The Suso's Show’.

La artista mostró su talento musical desde niña. Foto: Instagram: @anadelcastilloj

Una buena parte de su carrera profesional se ha visto envuelta en polémicas. En anteriores publicaciones, pasada de tragos, ha hecho críticas contra otros artistas del género y demostrado así que, cuando se trata de decir las cosas, no tiene 'pelos en la lengua'.



Recientemente, a la vallenata se le vio junto con Melissa Martínez en una fiesta. En varios videos quedó registrado cómo las celebridades bailaron juntas 'el paso del Nokia 2.0' y pasaron un rato agradable cargado de buena música y pasos 'prohibidos'.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL