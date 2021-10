'Me quemé el sobaco': Ana del Castillo habla de accidente en pleno show

La cantante vallenata Ana del Castillo en una dinámica de preguntas y respuestas habló con sus seguidores sobre el peligroso incidente que ocurrió el pasado 17 de octubre en uno de sus conciertos.



La artista estuvo a punto de sufrir graves quemaduras en su rostro en pleno show. Por fortuna, reaccionó a tiempo y cubrió su cara.

Se desconoce el lugar exacto donde se realizó el evento. Sin embargo, el hecho fue captado en video y compartido en redes sociales.



En este se logra ver que la cantante se llevó el susto después de realizar el juego ‘jugaremos, muévete, luz verde’ sacado de la serie surcoreana ‘El juego del calamar’.



Como en la producción, ella junto a su agrupación estaban totalmente estáticos e iniciaron la canción haciendo alusión al juego.



Sin embargo, y para sorpresa tanto del público como de los organizadores del evento, un juego pirotécnico pasó cerca de la cantante Ana del Castillo. Incluso, en el metraje se puede ver que las chispas alcanzaron a estar sobre su ropa.

Jugadora ANA DEL CASTILLO eliminada❌ pic.twitter.com/VQbguza9fu — BETO (@BetoGranadosR) October 19, 2021

La cantante aclaró lo sucedido

El pasado 20 de octubre, la cantante abrió un espacio en su cuenta de Instagram para interactuar con sus 2 millones de seguidores.



Los internautas, al parecer, estaban muy preocupados por el incidente y no dejaron espacio para las dudas. Así que utilizaron la caja de las historias para preguntarle sobre cómo se sentía.



De hecho, un internauta preguntó: “¿Cómo te encuentras después del accidente de la pólvora?”.



A lo que Ana del Castillo respondió: “Lo de la pólvora no pasó a mayores, pero yo tanto que alardeaba de mi sobaco, y se me quemó fue el sobaco”.



Otro le preguntó: “¿Te quemó la vaina esa?”.



“Un poco herida”, respondió la cantante y mostró la quemadura en su brazo.



Por fortuna, el hecho no pasó a mayores y el accidente solo dejó una herida leve y lecciones para los organizadores del evento.

Entre otras cosas, la cantante contó que se encuentra trabajando en un nuevo CD y que actualmente se encuentra soltera.



Ana del Castillo se ha consolidado en los últimos años como una de las cantantes femeninas más reconocidas en el género vallenato.



La canción que impulsó su carrera fue ‘Pero qué va’ (2018) junto al reconocido cantante Iván Villazón.



Su exitosa carrera empezó a los 19 años y ahora cuenta con un gran reconocimiento en el mundo vallenato con canciones como ‘Ya Es Mío’ (2019), ‘Sabroso'(2020) y ‘Sigo esperando’(2020).

