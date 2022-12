Desde el 1 de diciembre hasta el 2 del mismo se celebró en el municipio Carmen de Bolívar, Colombia, la VI versión de FestiMaría, un evento en el que la cultura y las tradiciones más arraigadas de los bolivarenses son el motivo principal. A él asistieron diferentes cantantes y exponentes musicales.

Ana del Castillo fue una de las artistas que se presentó en dicho evento y de quién ahora se está hablando en redes sociales; sin embargo, la mujer no está en el foco de los internautas precisamente por su presentación, sino por el hecho que ocurrió mientras ella estaba en la tarima, pues lamentablemente la cantante fue golpeada con una botella.

El primero de diciembre, los espectadores pudieron ver en vivo a artistas como el maestro Adolfo Pacheco, un distinguido músico de vallenato; Los Soneros de Gamero, una agrupación de música folclórica; Pabla Flores, famosa por tocar bullerengue, entre otros más.

En el segundo día se presentaron famosos en el mundo del reguetón y el vallenato, como Son San Los Legendarios, Landero y Los Gaiteros de San Jacinto con la participación de Julio Cárdenas, Alex Ruíz, Juan Piña, Juan Carlos Coronel, Gblack y Ana del Castillo.

En medio de la fiesta que estaban disfrutando los colombianos sucedió el hecho que no fue del todo agradable para del Castillo, cantante de música vallenata y a quien se le conoce por ser la intérprete de canciones como 'Entrégame tu amor', 'Ya es mío Sabroso' y 'Sabroso'.



“Yo con este sombrero me siento como en Pasión de gavilanes, alguna cosa así”, esas fueron las palabras que dijo la artista en el mismo momento en el que una de las personas que estaba cerca a la tarima le lanzó una botella a la cabeza.

Como respuesta a la situación, los guardias de seguridad del evento se acercaron a la famosa para protegerla, y aunque la artista se percató en el momento, se vio molesta por lo sucedido.



El hecho quedó registrado a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de @cantantevallenato en el que se puede observar cómo la artista intentó esquivar el objeto, pero no lo logró.

La publicación tiene más de cuatro mil vistas en la red social y varios internautas han demostrado su molestia haciendo comentarios como: “No podemos ver la violencia como un acto normal, (a quien le gustaría que le hicieran esto) no hagan comentarios apoyando, somos seres humanos”, “si no les gusta algún artista no asistan y punto" y “pura gente falta de cultura ardida payasa si no les gusta la artista no asista”.

La respuesta de Ana del Castillo

La artista, que recientemente ha publicado su primer trabajo discográfico 'El favor de Dios', el pasado 4 de diciembre se pronunció ante lo sucedido en su cuenta Twitter, con más de 19 mil seguidores, una publicación en la que le respondió a todos sus espectadores.



En la publicación, la artista compartió un ‘tweet’ en el que le lanzó una indirecta a quienes estaban al tanto de su opinión frente al tema.

Todo pasa😍 cambio y fuera… — Ana del castillo (@anadelcastilloj) December 4, 2022

“Todo pasa, cambio y fuera” acompañada de una imagen de botella parecida a la de aguardiente que utilizaron para golpearla.



Además la mujer le demostró a sus seguidores que a pesar de que no hubiera estado bien el haberle lanzado una botella e interrumpir su show, es importante saber manejar ese tipo de situaciones.

Dame 10 electroliiii… es pa hidrata https://t.co/3Ztddq7zpj — Ana del castillo (@anadelcastilloj) December 4, 2022

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias