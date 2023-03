La controversia desatada en redes sociales entre la artista vallenata, Ana del Castillo y la DJ Yina Calderón, parece tener una nueva polémica.



A la salida del restaurante La Güera, en Bogotá, la cantante fue interceptada por un supuesto reportero disfrazado de “Ricardo Jorge” el icónico personaje que representaba a un corresponsal deportivo en los comerciales del banco Davivienda en los mundiales de fútbol de 2010 y 2014.

El presentador le preguntó qué opinión tenía ella de los DJ, a lo que la cantante de Valledupar le respondió que estos tienen que ser cultos y decentes.



"Los DJ me parecen chéveres, porque es un estilo bácano, pero los DJ deben ser cultos y decentes, saber de música sobre todo y saber mezclar, manito", dijo Ana del Castillo.



Tras la respuesta de la artista, el personaje intervino diciendo que no es "solo saber mezclar el trago, sino saber de música", seguido de otra pregunta que le hacía a del Castillo, pero que él mismo contestó de forma inmediata.



"Por ejemplo, ¿qué es un calderón?", no es que sea alguien que se cree DJ sino una pausa musical", comentó el hombre.



Pese a que en la entrevista no se menciona el nombre de la empresaria de fajas Yina Calderón, las opiniones de algunos seguidores de la página que publicó el encuentro no se hicieron esperar.

Hay seguidores que apuntan a que la indirecta es para Yina Calderón. Foto: Extraído de Instagram: @rechismes

Así como hay otros usuarios que afirman que Ana del Castillo no mencionó nada de Yina Calderón.

Loa seguidores escribieron que fue el hombre quién la entrevistó, el que se refiere indirectamente a Calderón y no la cantante de Valledupar. Foto: Extraído de Instagram: @rechismes

Es posible que lo anterior se sume al rifirrafe de comentarios entre la artista vallenata y la empresaria de fajas sucedidos recientemente.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO