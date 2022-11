La cantante de vallenato Ana del Castillo se desahogó contra las marcas licoreras en pleno concierto, porque según ella solo la buscan cuando requieren un patrocinio con la imagen de la artista, pero que ahora que ella ha acudido a ellos pidiéndoles apoyo para el lanzamiento de su nuevo sencillo musical "le han cerrado las puertas".



Así lo expresó la artista de 23 años cuando detuvo toda una presentación musical, el pasado 14 de noviembre, para dejar un mensaje en claro a las empresas que le han negado el apoyo "no crean que por una botella yo voy a venir a tomarme la foto, porque la imagen de Ana del Castillo también vale".

Durante el encuentro musical, Ana del Castillo le confesó a sus fans que por más que ha llamado a una y otra empresa licorera solicitando apoyo para el lanzamiento de su primer CD 'El Favor de Dios', cuyo lanzamiento será el próximo 26 de noviembre, lo único que ha recibido han sido respuestas negativas.



"Voy a explicar algo, que lo tengo atragantado aquí hace rato y lo voy a decir con sinceridad. Así como todos los artistas tenemos procesos en la vida, también buscamos ayudas. ¿Qué hace uno cuando busca ayuda? es porque la necesita, ¿verdad?", dijo a la artista vallenata, a quien se le vio molesta mientras hacía el reclamo.

La artista pidió que la música se detuviera y agregó "yo a todas las marcas de trago las he llamado para que me ayuden con el lanzamiento [...] porque se necesita dinero, así sea patrocinios, permisos y lo que sea".



Pero la polémica declaración se dio cuando dijo que estas empresas "sí quieren que uno se tomé la foto con ellos aquí (en tarima) y que le promocione la marca, como si uno no valiera nada. Pero, entonces, me han cerrado las puertas para yo poder hacer el lanzamiento con ellos, para poder subsanar gastos. Entonces, no crean que por una botella, yo voy a venir a tomarme la foto, porque la imagen de Ana del Castillo también vale".

Por lo que antes de retomar el concierto fue clara en decir que si las marcas licoreras quieren que utilizar su imagen para promocionar los productos, antes también deben brindarle el apoyo con su nueva producción musical, dejando en claro que no se iba a regalar por una botella.



El momento quedó registrado en un video compartido por el sitio web de noticias 'Judiciales Valledupar'.

