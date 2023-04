Ana de Armas, una de las actrices más famosas de Hollywood, este sábado 15 de abril fue la presentadora del reconocido programa ‘Saturday Night Live’. En su monólogo inicial, recordó sus orígenes latinos y cómo empezó su carrera, sin embargo, impactó en redes sociales al revelar como fue que aprendió inglés.

“Gracias, gracias, muchas gracias. He tenido un año increíble y estoy muy contenta de estar aquí presentando el programa de esta noche”, empezó diciendo en español la actriz, quien la edición pasada de los Oscar estuvo nominada a Mejor Actriz por su película ‘Blonde’. Luego, añadió: “Es broma, hablo inglés”, para continuar hablando en ese idioma.



En su monólogo, Armas contó que ella nació en Cuba y llegó a los Estados Unidos cuando tenía 26 años y no sabía hablar el idioma. “Como todo el mundo he aprendido inglés, viendo Friends”, contó.



Además, resaltó que el personaje de Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, fue quien más la ayudó a aprender. “¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing? Quiero decir, mírame ahora: ¿podría ser mejor en inglés?”, afirmó.

Ana de Armas’ monologue! pic.twitter.com/Tr6L76Mw1s — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 16, 2023

Ana en su monólogo también explicó que este fue un año muy especial para ella, no solo por su nominación a los Oscars, sino porque dentro de unas semanas se convertirá en ciudadana americana.



Asimismo, recordó la primera película que grabó en USA, Manos de piedra, y tenía que trabajar con Robert De Niro, quien viajó a Cuba y le pidió el teléfono de su familia para visitarlos.



Cuando ella ya se había olvidado de este tema, recibió una llamada de su padre diciendo que el actor lo había visitado en su trabajo. Además, aprovechó esta situación para recordar a su familia: “Mi papá estaba orgulloso de mí y estaría orgulloso de verme hoy de pie en este escenario. Me siento muy afortunada de estar aquí”, concluyó.

