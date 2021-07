Seguidores rinden homenaje a Amy Winehouse tras 10 años de su muerte

La cantante Amy Winehouse era conocida por su voz grave, su abultado peinado y sus adicciones. Diez años después de su muerte, su familia quiere que se le deje de recordar por su lucha con las drogas y sus relaciones destructivas.



Esta británica de voz inconfundible siempre puso muchas de sus propias experiencias en sus canciones, impregnadas de influencias de jazz y soul.



Sin embargo, sus problemas de adicciones acabaron repercutiendo en sus actuaciones -cada vez más erráticas debido a su consumo de drogas y alcohol- y atrajeron el interés de los paparazzi, que empezaron a perseguirla.



Algunos de los fans de la estrella peregrinaron hasta la estatua de Amy Winehouse que fue instaurada en el este del popular barrio Camden, en el norte de Londres, para recordar a la intérprete de éxitos como ‘You know I'm not good’, ‘Back to back’ y ‘Rehab’.



Su estatua está hecha en metal y lleva grabada la frase: “La chica del jazz". En ella se respetó el tamaño natural y las características de Amy como su delgada estructura ósea y su abultado peinado.



El considerado monumento de una de las grandes exponentes del soul se encuentra el día de hoy cubierto de rosas amarillas y rosas rojas en honor a la flor que solía llevar comúnmente en su cabeza.



hoy, 23 de julio, se cumple una década desde que una de las más icónicas estrellas musicales de todos los tiempos nos dejó, always in our hearts. 💔

Amy Winehouse (1983-2011) pic.twitter.com/5mGJu58o2h — juanro🥑 (@_juan_ro_) July 22, 2021

Los padres de la estrella, que falleció por intoxicación etílica el 23 de julio de 2011, colaboraron en la realización del documental 'Recuperando a Amy', realizado por la 'BBC'. En este se ofrece, según su padre Mitchell, una imagen más completa de la artista para todos aquellos que quieran conocer un poco más de su vida.



"Cuando paso por momentos difíciles me gusta escuchar su música. Me ayuda y resume lo que siento", explica una fanática, de 16 años, a la agencia de noticias 'AFP', mientras menciona que las letras de la británica son "totalmente únicas y en su aniversario es importante como fan recordarla por lo que era".



"El público la recuerda como una drogadicta, pero deberíamos recordarla por su talento, su estilo, su actitud que nadie más se atrevía a tener", agregó.



Recordemos que la cantante fue encontrada muerta en su apartamento en Londres, luego de consumir alcohol en exceso. Una década después, la cantante sigue estando en el corazón de sus fans.



