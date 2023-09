Con una personalidad díscola y rebelde, Amy Winehouse (15 de septiembre de 1983) abandonó pronto sus estudios para dedicarse a la música. Tras cantar en una banda de jazz y formar un dúo de rap, grabó, con 20 años, su primer disco, Frank (2003). Después llegaría su consagración con su segundo y último trabajo, Back in Black (2006), que vendió millones de copias y ganó cinco premios Grammy.

Su voz grave, pero llena de musicalidad, encajaba como un guante en una estética retro de vestidos cortos y estampados atrevidos. Una imagen coronada por enormes peinados, conocidos como beehive (colmena), moda que impusieron agrupaciones musicales como The Ronettess, en la década de los 60.



En la parte musical, Winehouse combinó la energía y exuberancia de los grupos femeninos de la Motown (sonido obtenido de la combinación del soul con música popular) con la actitud y elegancia de crooners (forma de cantar suave, casi en murmullo) como Tonny Bennett y la sofisticación de grandes divas del jazz como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o la malograda Billie Hollyday.

La fama tiene un precio

En algunas de sus declaraciones aseguraba que lo que realmente quería era ser madre. Una idea que contrasta con la imagen que llevaba ante la opinión pública. Drogas, alcohol, desórdenes alimenticios y relaciones sentimentales tóxicas hicieron correr ríos de tinta y alimentaron el morbo de la prensa amarilla.



Acosada por sus adicciones y los flashes de los fotógrafos, que retrataron de manera inmisericorde sus momentos más bajos, su vida se convirtió en un infierno. Con su canción Rehab se niega a rehabilitarse y a curar su alcoholismo.



Finalmente, Winehouse sucumbió en julio de 2011 a los fantasmas que la perseguían. Su último concierto en Belgrado (Serbia), un mes antes de su muerte, fue abucheado por la audiencia molesta por su aparente ebriedad y su baja forma vocal. Ella pagó el precio de una fama que le llegó sin libro de instrucciones.

Su temprana muerte, con 27 años, le abrió las puertas del macabro “club de los 27”, en el que fueron recibidos antes Janis Joplin y otros grandes de la música como Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones o Kurt Cobain, fallecidos a la misma edad y en circunstancias también dramáticas.

El legado

A pesar de su corta vida, el legado de la artista no ha dejado de crecer. En algunas ocasiones se trata de un instrumento de lucro. Es el caso de los discos comercializados después de su muerte, con sesiones de estudio.

Asimismo, su trayectoria ha sido llevada al cine en tres documentales. El primero, Amy, dirigido en 2015 por el británico Asif Kapadia, ganó el Óscar al mejor documental. Este muestra material inédito de Winehouse antes de ser famosa.



En el décimo aniversario de su muerte, la televisión pública británica BBC presentó en 2021 Reclaiming Amy. En la película aparece su madre, Janis Winehouse-Collins, que reivindica una imagen de su hija muy alejada de la artista atormentada y autodestructiva mostrada por la prensa.



El tercer documental es Winehouse & Me: Dionne's Story. Estrenado en 2021 por la cadena musical MTV, cuenta la relación de la artista con su ahijada Dionne Bromfield, la persona que, de algún modo, llenó el hueco que la falta de su deseada maternidad provocó en la cantante.

Por su parte, Hollywood ha anunciado el próximo rodaje de Back to Black, película que protagonizará Marisa Abela, a las órdenes de Sam Taylor-Johnson.

GERARDO DOMÍNGUEZ

EFE Reportajes