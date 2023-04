Amparo Grisales es una de las actrices más admiradas por su belleza, pues a sus 66 años, no aparenta la edad que tiene. Esto ha hecho que sea la envida de varias mujeres que quieren saber cuál es su secreto para verse siempre joven.

Hace algunos días Amparo Grisales publicó una foto familiar en su cuenta de Instagram donde muestra a sus hermanas, mientras celebraban un cumpleaños.



En este caso, la familia se reunió para conmemorar la vida de Luz Marina, a quien las Grisales llaman Ninita. Además, en la fotografía está Omayra, Luz Marina, Patricia -también actriz- y Amparo son las cuatro hermanas Grisales.



"Mis hermanas preciosas!! Omayra ….Luz Marina a quien llamamos Ninita y está de Cumpleaños 🎂 y mi Paty la menor…. @patgrisales FELIZ VUELTA AL SOL MI NINA HERMOSA…!!!🎂🎊 Qué Dios te bendiga con Salud y Armonía para que celebremos muchas cosas lindas!!! Nuestra Mamita dándonos la bendición y guiándonos desde el cielo!!", escribió la actriz en su cuenta.

¿Cuáles cirugías tiene Amparo Grisales?

En varias oportunidades se ha cuestionado a la actriz sobre los retoques estéticos que se ha realizado, a lo que Amparo Grisales ha respondido que en su rostro no tiene ningún procedimiento quirúrgico y que su rostro se ve tonificado gracias a su dieta saludable.



A través de las redes sociales se filtró un video en el que 'La diva de Colombia' confiesa que sí ha pasado por el quirófano. "Quemé algo de grasa con mi ejercicio y lo poco que tenía se redujo. Me puse un poco más, para no parecer vulgar o voluptuosa", menciona.



Esta entrevista se dio en el programa 'Yo José Gabriel', allí Grisales confesó que se realizó un lifting de busto, cirugía que consiste en el levantamiento de los senos y la acomodación del tejido mamario. En algunas ocasiones esta cirugía también va acompañada de implantes.



En dicha entrevista también mencionó que se sometió al procedimiento debido a que no se sentía cómoda con su imagen cuando utilizaba vestido, pues "me hace falta un poquito", añadió.

