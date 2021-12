Más de 30 años después de que se encontraran en el estudio de grabación de ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco siguen siendo dos de las grandes figuras del panorama mediático colombiano.



Acostumbradas en principio a sobresalir en la actuación, ambas no han escatimado su incursión en otros ámbitos.



En los últimos tiempos, por la lógica actual, su protagonismo en redes sociales ha sido diferencial.



Precisamente fue en Twitter que, por ejemplo, el año pasado de Francisco le recordó a Grisales el momento del ‘primer beso lésbico en televisión’ que protagonizaron juntas en la producción donde se cruzaron sus caminos.

Ahora, de nuevo, la red social de los 140 carácteres volvió a ser el espacio propicio para que la inolvidable ‘Mencha’ recordara una anécdota junto con su colega.



En este caso, una gran muestra de fraternidad alejada de las cámaras.



Cuando Amparo fue la voz de Margarita

En 1988, Amparo Grisales protagonizó junto a Margarita Rosa de Francisco 'Los pecados de Inés de Hinojosa'. Foto: @agrisales333 / Instagram

Según contó en Twitter, en cierta época, Margarita Rosa de Francisco tenía un perro enrazado entre fila brasileño y san bernardo, ‘Lalo’, “un gigante muy dulce y noble, puro amor”.



Un día, relató, tuvo que llevar a ‘Lalo’ al veterinario porque sus párpados estaban “saturados de piel sobrante y había que recortarlos”.



Inesperadamente, después de dejarlo en la clínica, de Francisco recibió la llamada de un profesional del centro médico para informarle “que Lalo no había resistido la anestesia y se había muerto en la cirugía”.



“Mi tristeza fue tal, que no me quedaron fuerzas para pelear con el médico. Igual, por mucho que peleara, ya Lalo estaba muerto”, rememoró.



Sin embargo, al día siguiente, una llamada de Amparo Grisales, sin que fueran “tan amigas como la gente cree”, representó un verdadero ‘espaldarazo’ para enfrentar la situación.



Según escribió, de Francisco le contó lo ocurrido y Grisales se ofreció a acompañarla a la veterinaria.



Allí, la ‘Diva’ de Colombia, en una muestra de su incuestionable carácter, habría reclamado vehementemente por la inesperada muerte de ‘Lalo’, un perro que “estaba bueno y sano”.



“Me acuerdo de cómo se le salieron las lágrimas mientras le decía un par de cosas muy bien dichas al médico”, recordó de Francisco.



Fue tanta la determinación y apropiación de Grisales que Margarita sintió que ella estaba “con toda su alma traspuesta en la mía y la de mi perro muerto”.



“Aunque no es solo por eso que la quiero y la admiro tanto, su imagen en el consultorio veterinario peleando por mi perro siempre la recuerdo con una inmensa gratitud. Bella de todas las maneras y por siempre”, le escribió a Grisales al culminar su historia.

Les cuento en este hilo una anécdota con @Amparo_Grisales que nunca olvidaré. Yo tenía un perro enorme que adoré con mi alma y se llamaba Lalo; un enrazado entre Fila brasilero y San Bernardo. Un gigante muy dulce y noble, puro amor. Me tocó llevarlo al veterinario porque… — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) December 18, 2021

