Las peleas más recordadas de Amparo Grisales con otros famosos

Amparo Grisales, famosa en tiempos recientes por su participación como jurado en ‘Yo me llamo’, es conocida por su talento, belleza y, especialmente, por su temperamento particular.



La modelo y actriz, quien cuenta con 1.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha protagonizado peleas con distintos famosos o celebridades y se ha enfrascado en una que otra situación incómoda.



Conozca algunas de sus discusiones más recordadas.

Jessica Cediel

De izquierda a derecha: Ernesto Calzadilla, César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno y Jessica Cediel. Foto: Canal Caracol

En 2017, en el marco de la transmisión de ‘Yo me llamo’, los televidentes presenciaron una fuerte discusión entre Amparo Grisales y la modelo Jessica Cediel.



Vale recordar que las dos artistas hacían parte del programa: Grisales estaba en el banquillo de los jurados y Jessica era la presentadora junto con Ernesto Calzadilla.



El enfrentamiento se dio por un corte de cabello, pues la ‘diva’, en su trabajo como evaluadora, le sugirió a un participante que imitaba a Maluma que se cortara el pelo para llegar a ser el doble perfecto.



Jessica, tras bambalinas, dio su opinión y desencadenó una serie de sucesos un tanto bochornosos. Ella dijo que el corte del participante le parecía bien.



Ante este comentario, Grisales se molestó y le ordenó a Jessica que respetara la opinión del jurado, haciéndole entender que debía pensar mejor los comentarios que realizaba frente a las cámaras y los concursantes, pues los podría confundir.



Aunque no pasó a mayores, y ni falta que hizo, los televidentes quedaron asombrados y avergonzados por lo ocurrido a raíz, ni más ni menos, del comentario de un corte de pelo en un programa de imitación de canto.

Alejandra Borrero

Alejandra Borrero, además de ser una increíble actriz, ha demostrado ser una defensora del feminismo.



En 2018, Amparo y Borrero se enfrentaron por tener posturas un tanto diferentes y debido a malas interpretaciones. Y es que las dos fueron invitadas como penalistas a un conversatorio en el cual se habló de temas como feminismo, violencia sexual, piropos y los hombres.



En más de una ocasión ‘se acaloró’ la discusión y se les vio muy tensas por distintos comentarios que se hacían la una a la otra. Tanto así que llegó un momento cuando Borrero se retiró del escenario.



En declaraciones posteriores al conversatorio, Borrero señaló: “Amparo siempre tiene un tono de discusión, la gente estaba muy alborotada desde el principio, ella es una mujer maravillosa, pero que también a veces confunde los conceptos e insulta a la gente como me insultó a mí”.



Ante esto, Grisales no se quedó callada y respondió: "Los conceptos los confundimos todos, ella estaba hablando de violencia de género, y yo empecé a defender a los hombres y ella me respondió, 'ah... pobres hombres', eso es irrespetuoso (...) Solo dije que no podíamos confundir el feminismo con el odio por los hombres".

Según la 'diva’, Borrero la había ofendido con expresiones como “bruta”, pues, desde su óptica, ella le sugirió que se fuera a la universidad.



Probablemente uno de los temas más polémicos de la charla fueron los piropos.



En el conversatorio, Alejandra Borrero dijo que "el piropo se ha malentendido y se usa para decir cosas horrorosas. Las mujeres son ofendidas, viven asustadas por los piropos que les dicen en la calle".



Grisales apeló diciendo: "el piropo como tal es una frase o palabra que se dice en admiración o halago a otra persona. Si son palabras feas, entonces ya no es un piropo".



Hasta este momento, solo se encontraban en un choque de opiniones, sin embargo, lo que rebosó la copa fue cuando Grisales hizo el comentario sobre que la violencia hacia los hombres y las mujeres es el detonante para que se conviertan en homosexuales.



Borrero señaló: "Las mujeres han aguantado y han resistido tal cantidad de violencia que empiezan a ver cómo voltean la cosa y empiezan a volverse las mujeres violentas también".



Amparo por su parte dijo, "o se vuelven lesbianas", generando molestia en Alejandra, quien tomó la decisión de retirarse del escenario.



Esta gran discusión se volvió tendencia en redes sociales, sobre todo cuando Alejandra publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que se interpretó como la reacción al incómodo conversatorio.

Jessi Uribe

Captura video 'Yo me llamo', pelea por Ricky Martin. Foto: Canal Caracol

Nuevamente miles de televidentes presenciaron un enfrentamiento en las emisiones del programa ‘Yo me llamo’. Esta vez la ‘diva’ discutió con otro jurado.



Fue tan fuerte que la modelo Grisales decidió pararse de la mesa en la que estaban los evaluadores.



Corría una de las últimas temporadas del famoso programa de imitadores cuando el reconocido cantante Jessi Uribe, en su calidad de jurado, le hizo una observación al participante que representaba a Ricky Martin.



“Se desafinó”, fueron las palabras que Uribe le dijo al concursante. Además, le recomendó tener más cuidado con la voz para que no le volviera a suceder lo mismo.



No obstante, Grisales no estuvo de acuerdo con la opinión del cantante y lo hizo saber.



“Me encantó porque tenías que estar arraigado solo a los tambores, ahí no hay ningún instrumento armónico al comienzo entonces…”.



Fue en ese momento en que Jessi la interrumpió con un “pero”, lo que inmediatamente sacó de casillas a Amparo, quien le reclamó por el acto que ella consideró irrespetuoso.



Grisales siguió con sus sugerencias y Jessi la volvió a interrumpir. La ‘diva’ entonces se levantó de la mesa de jurados diciendo: “Ábranme la puerta ahí; me voy. Que opine él solo”.



El complejo momento puso a más de uno en una situación muy incómoda. El presentador Carlos Calero intentó calmar la situación y pasar el foco de atención a otra cosa que no fuera la bochornosa pelea.



Calero le preguntó a César Escola, otro jurado, si quería continuar con la evaluación, pero el maestro no quiso seguir a menos que estuvieran todos en la mesa de los jurados.



Ante el enfrentamiento que se había provocado, Jessi señaló que no había hecho nada malo.



Después de unos minutos, Grisales nuevamente entró en el escenario y le exigió a Jessi que no la interrumpiera de ahí en adelante.



Los televidentes, de nuevo, centraron su atención en el acalorado momento.

Jairo Martínez

’Yo me llamo’ ‘Yo me llamo’, del canal Caracol, tuvo en su primera temporada 17.0 puntos promedio. Foto: Caracol Televisión

Jairo Martínez fue uno de los jurados de las primeras emisiones de ‘Yo me llamo’, junto con Luz Amparo Álvarez.



Y aunque no exista una pelea realmente muy recordada por los televidentes, sí se lograba identificar cierta tensión entre Jairo y Grisales.



Incluso Luz Amparo le exigió a su tocaya respeto por su compañero.

Amparo Grisales se convirtió en uno de los rostros insignia de 'Yo me llamo'. Foto: Cortesía Caracol Televisión

Y aunque la ‘diva’ haya tenido varias peleas con diferentes famosos y especialmente en el programa de imitación, la mayoría de colombianos espera verla en la próxima emisión.



En la cuenta oficial de ‘Yo me llamo’ se abrieron las convocatorias para la nueva temporada, de la cual Amparo Grisales va a ser parte.

Además, la modelo anunció en su cuenta de Instagram que se había cambiado el look para la nueva temporada.

“Nuevo look para la nueva GRAN TEMPORADA de “YO ME LLAMO” Y tú? ¿Estás listo para ser el DOBLE EXACTO de tu Cantante favorito? ¡Convocatoria MUY PRONTO! ¡Prepárate ...y hazme Erizar...!”, fue el mensaje que dejó en la descripción de su publicación.



¿Será una nueva ‘temporada de polémicas’?

