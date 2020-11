Amparo Grisales insultó a mujer en Twitter que le dijo ‘uribista’

“¡No soy uribista!”, dijo la actriz Amparo Grisales a una usuaria de Twitter que hizo un comentario criticándola por, en su opinión, no tener tanta simpatía en Colombia como Margarita Rosa de Francisco.

Ambas actrices compartieron pantalla en la telenovela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Amparo (Grisales) es uribista y eso dice todo de ella… ¿Qué tal? La gran mayoría de los colombianos quieren a Margarita (Rosa de Francisco) y a Amparo la odian”, fueron las palabras en Twitter de la internauta, quien recibió una fuerte respuesta.



Grisales, exmiembro del jurado del programa ‘Yo me llamo’, recalcó que no le gusta ser catalogada con una u otra tendencia política e insultó a la mujer que la encasilló en la orilla del uribismo.

“¡No soy Uribista! ¡Mucho menos mamerta! ¡No tengo apellidos políticos! ¡No opine lo que no sabe, tonta maluca! ¡El amor que recibo de la gente me llena el corazón!”, escribió la actriz.



Sin embargo, las palabras más subidas de tono fueron las del cierre de la respuesta: “¡Y usted, ponga ‘a dieta el opinadero’ y lo demás también! ¡Ábrase!”.



Muchos internautas calificaron el mensaje como una falta de respeto.

No soy Uribista ...!

Pero mucho menos Mamerta...!!

No tengo apellidos políticos ...!!

No opine lo que no sabe tonta maluca...!!

El amor que recibo de la gente me llena el corazón!!!

Y ud. ponga a dieta el opinadero..... y lo demás también!!!

Abrase!!!!

🤪jajajjaja https://t.co/FBE7Xnmnbj — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) November 2, 2020

Por ejemplo, un usuario escribió: “¡Qué forma tan desagradable de contestarle a una persona! No me parece eso. Por eso yo no creo en estas personas que hablan y hablan del universo, de la luz, del karma, del darma, entre otros. Ahí se puede uno dar cuenta de cómo son en verdad. ¡Qué tristeza!”.



Que forma tan desagradable de contestarle a una persona. No me parece eso, por eso yo no creo en estas personas que hablan y hablan del Universo, de luz, de karma, de darma...etc ahí se puede uno dar cuenta como son en verdad. Que tristeza ! — Andres Maldonado (@AndresM73145386) November 4, 2020

Algunos seguidores de la 'Diva de Colombia' la apoyaron con mensajes como el de @8amauricio, que tuiteó: “¡Son muy patéticas esas personas que atacan a otros por sus creencias, convicciones o gustos. Para mí, y de lejos, Amparo Grisales ha sido la única diva que ha tenido Colombia”.

Tenga para que lleve muy bien @Amparo_Grisales son muy patéticas esas personas que atacan a otros por sus creencias, convicciones o gustos. Para mi, y de lejos, Amparo Grisales, ha sido la única diva que ha tenido Colombia. — MAURICIO OCHOA (@8amauricio) November 2, 2020

El trino que inició la polémica fue borrado por la usuaria de redes sociales.



Amparo Grisales ya había sido fuente de controversia en temas políticos por criticar, en tiempos recientes, a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, sobre la que aseguró “debe estar muy aliada con los vándalos”, por las decisiones que tomó en septiembre con respecto a los ciudadanos que protestaban por el caso de brutalidad policial contra Javier Ordónez.



“Sin ningún respeto por esa incoherente decisión. Le digo a Claudia López que debe estar muy aliada con los vándalos para exponer a la policía sin armas y en manos de los ignorantes manifestantes que lo único que hacen es incendiar la ciudad. ¿Y ahora quién podrá defendernos?”, fueron sus críticas a la mandataria.



Los que se van a armar con odio son los falsos manifestantes pagados para que destruyan todo a su paso!!!

Ud.los protege @ClaudiaLopez y no piensa en los ciudadanos de bien,los que trabajamos y pagamos todo lo q’ellos destruyen.

La inseguridad es aterradora!!!

RESPIRE -PIENSE!!🥺 — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) September 20, 2020

También dijo que López protegía a los “falsos manifestantes pagados” y no pensaba en “los ciudadanos de bien que trabajamos y pagamos todo lo que ellos destruyen”.



Otra polémica de Grisales fue el choque que tuvo con la también actriz Alejandra Borrero por varios comentarios que hizo en el festival ‘Ideas al barrio’ sobre temas como el feminismo, la violencia sexual, los piropos y los hombres.

