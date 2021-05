Amparo Grisales, ‘Pablito’ y famosos con el ‘secreto de la juventud’

La fama trae consigo una exposición constante a los ojos del público. Los seguidores de las estrellan suelen estar al tanto de cada movimiento de las celebridades a nivel personal y profesional.

Los internautas, en muchas ocasiones, señalan que varios de sus artistas favoritos parecieran tener 'el secreto de la eterna juventud'. Y la 'notoria ausencia' del paso del tiempo es la prueba de ello.



Conozca un listado con los casos más sorprendentes de famosos a los cuales no les pasan los años.

Amparo Grisales

Es inevitable no pensar en la ‘diva’ de la televisión colombiana al hablar de personalidades que se ven más jóvenes de lo que son, pues tiene 64 años y, para muchos usuarios, conserva un aire juvenil.

La actriz y modelo es recordada por varias generaciones, pues desde la década de los 70 ha aparecido en diversas producciones televisivas. En los últimos años ha hecho parte del jurado del ‘reality show’ ‘Yo me llamo’ (2011).

Manuel José Chaves

El actor colombiano se dio a conocer con su personaje de ‘Pablo Rey’ en la serie ‘De pies a cabeza’, producción emitida por el ‘Canal A’ desde 1993 hasta 1997 y, a día de hoy, parece que no le hubieran pasado los años.

En la actualidad tiene 39 años y vive con su esposa en Australia, país al cual se mudó tras su participación en la telenovela ‘Bolívar’ (2019).

Daddy Yankee

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido en el ámbito musical como Daddy Yankee, es uno de los cantantes de reggaeton más importantes del género.



Dentro del repertorio del puertorriqueño hay canciones como ‘Llamado de emergencia’ (2008), ‘Descontrol’ (2010) y ‘Limbo’ (2012), temas con los cuales obtuvo nominaciones al Grammy Latino.

Sin embargo, hay un dato que no deja de sorprender a sus seguidores: tiene 45 años, lo que parece descabellado teniendo en cuenta que no ha cambiado mucho desde que debutó hace más de dos décadas.



Lo que está claro para los amantes de la música es que, si bien el paso del tiempo no se le nota a nivel físico, ha cosechado una carrera repleta de éxitos.

Vera Wang

La reconocida diseñadora estadounidense, de ascendencia asiática, se ha posicionado como una de las personalidades más influyentes en la industria de la moda.



Fue editora de ‘Vogue’, formó parte de la marca Ralph Lauren y luego creó su propia empresa de vestidos de novia.

En redes sociales causa revuelo cada vez que sube una foto, pues no se nota que tiene 71 años. Muchos creen que, si acaso, va apenas en el 'tercer piso'.

Cher

La ‘Diosa del Pop’, a sus 74 años, se conserva tanto que parece tener el secreto de la eterna juventud.

Me dijo mi amigo que Cher es reptiliana y yo le dije que más respeto a Cher, pues ella estuvo antes que el y seguirá estando después de el.😎😎😎 pic.twitter.com/iZGrd3zGxd — Unlovable (@TheUnlovableSH) December 18, 2019

La cantante es aclamada por sus interpretaciones de éxitos como ‘Believe’ (1988), ‘If I could turn back time’ (1989) y ‘Strong enough’ (1999).



Tal ha sido su importancia en la industria musical que le fue otorgado el Premio Ícono en los Billboard Music Awards de 2017.

Thomas Brodie-Sangster

Por último, está el caso del actor británico Thomas Brodie-Sangster, famoso por encarnar a ‘Newt’ en la adaptación cinematográfica de ‘Maze Runner’, trilogía de acción juvenil.



En la actualidad tiene 30 años, pero conserva la misma juventud desde que saltó a la pantalla grande con la película ‘Love Actually’ (2003).

A Thomas Brodie-Sangster lo conocimos de niño en #LoveActually y 17 años después... sigue pareciendo un niño disfrazado de adulto. Aquí ha habido alguna anomalía espacio-temporal, porque si no, no me lo explico. pic.twitter.com/1bvxki1kZc — Pedro J. García (@fuertecito) November 10, 2020

