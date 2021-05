Amparo Grisales sufre fractura de brazo en rodaje de 'El paseo 6'

La ‘diva’ de la televisión colombiana, Amparo Grisales, regresará a las pantallas gracias a la película ‘El paseo 6’, una producción del reconocido cineasta colombiano Dago García.



Por eso es que, actualmente, han estado realizando el rodaje del filme junto con Jhon Alex Toro, Chichila Navia, El Mindo y otros talentosos artistas. Sin embargo, recientemente se conoció que la famosa, de 64 años, tuvo un accidente durante las grabaciones: se fracturó parte del brazo.



A través de su cuenta de Instagram, la actriz le contó a sus más de 1.2 millones de seguidores, que se encontraba realizando el rodaje del filme en la isla de San Andrés cuando se rompió el radio, que es el hueso más grande de los dos huesos del antebrazo.



"Aquí estoy, en San Andrés, a punto de terminar el rodaje y me quebré una…. ¿Cómo se llama chicas?…. El radio, me quebré el radio, así que no estaré comunicada por mucho tiempo”, dijo jocosamente la actriz mientras unas enfermeras le vendaban parte de su extremidad en un centro médico.



Se desconoce cómo fue que la artista se quebró esa parte del cuerpo, pero, según lo que dijo, habría sido mientras grababa una de las escenas. "Con esta pinta sexy. Ni alcancé a hacer el primer truco sadomasoquista. Eso me pasa por andar de diabla", indicó Amparo mientras estaba siendo atendida, aun con la pinta que usó para el fragmento de la película.



De igual manera, manifestó que seguirá grabando. "Seguiré filmando porque somos valientes y fuertes", indicó.



​

“La diferencia de este paseo a los demás es que en los anteriores no ha estado Amparo Grisales, y en esta sí estoy yo, y estamos con un elenco maravilloso. ‘El paseo 6′, que va a ser la más concurrida, la más maravillosa y que tiene unos elementos y unos ingredientes picantes, deliciosos y humorísticos”, señaló la actriz en sus redes sociales.



En esta oportunidad, la trama de la producción gira en torno a la inolvidable experiencia de una excursión de un grupo de alumnos del grado once, según contó García a ‘Caracol Radio’.

‘El paseo 6’ contará con la dirección de Rodrigo Triana y, aunque se desconoce la fecha exacta del estreno, se espera que, como es costumbre, llegue a las salas de cine del país en diciembre.



“En diciembre tendremos ‘El paseo 6’ (...) cuando hagamos este lanzamiento, esperamos contar con el apoyo de la gente en las salas de cine, para que disfruten de esta película”, aseguró Dago García al medio ya mencionado.



