La famosa precuela de Game of Thrones, 'House of the Dragon' (La casa del dragón), cada vez trae más sorpresas para sus fanáticos de América Latina, pues recientemente HBO Max publicó un video en el que anuncia que la popular actriz colombiana Amparo Grisales se unió al equipo para promocionar la producción.



"¿Alguna vez escucharon el rugido de un dragón de cerca? Llega una nueva serie que no se pueden perder si quieren saber algo más sobre mi pasado", dice Grisales en el clip publicado por HBO Max Latinoamérica.

Y agrega que "en cada nuevo episodio" conocerán sus "grandes secretos". "¿Mi edad? ¿Qué te pasa? Por supuesto que no, pero sí la historia familiar que me ha acompañado durante siglos", afirma.

En el video también aparece la presentadora Laura Tobón, quien ayuda a Grisales con los detalles de su vestuario, característico de la época y los personajes de la serie.



"Si me hubieran visto en esa época no me hubieran reconocido, con mi pelo largo y plateado. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales. Con la gente es diferente, si tan solo supieran por las que he pasado", continúa Grisales.

Finalmente, añade: "¿Los tengo intrigados? Ahí les dejo un adelanto", y aparece el tráiler del próximo episodio de 'House of the Dragon', el cual se estrenará este domingo.

'House of the Dragon' tendrá segunda temporada

Solo un episodio bastó para que la precuela de 'Game of Thrones' ya tenga asegurada una segunda temporada.

En su estreno, el pasado 21 de agosto, 'House of the Dragon' logró reunir en Estados Unidos la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la plataforma.



Basada en la novela Fuego y sangre" de George R.R. Martin, la serie de 10 capítulos está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.



Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, ha destacado cómo el equipo al completo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión "que ya se ha establecido como imprescindible" y ha expresado su entusiasmo por "continuar el relato de la saga épica de la Casa Targaryen en la segunda temporada".

