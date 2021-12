En la emisión de ‘Yo Me llamo’ de este miércoles 1 de diciembre se presentó una situación un tanto incómoda para los asistentes al show y hasta para el mismo Carlos Calero, presentador del programa, quien tuvo que intervenir para que los jurados César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jimenez dejaran de discutir.



El hecho se presentó luego de que el imitador del artista dominicano Sergio Vargas no tuviera una buena presentación. Al finalizar su show, los jurados lanzaron unas cuantas críticas.

La ‘presentación de la discordia’

El primero en hablar sobre Sergio Vargas fue César Escola, quien mencionó que el artista no había tenido una buena presentación y parecía, según su criterio, que lo aprendido en el ensayo no lo llevó hasta el escenario principal.

Amparo Grisales volvió a protagonizar otro 'rifirrafe' con los jurados de 'Yo Me Llamo'. Foto: Caracol Televisión

Luego Amparo Grisales recalcó que el registro del artista original no tenía mucha similitud con la habilidad vocal del imitador, por lo tanto, según ella, sonaba “repetitivo, monótono, sin alegría y no interactuó con la orquesta”.



La ‘diva de Colombia’ dijo, además, que en las notas bajas estaba desafinado.



El problema se suscitó cuando Jimenez dió su opinión. Y no fue que Jiménez dijera algo hiriente ni mucho menos ofensivo: solo repitió -en este caso, de algún modo, secundó- el aspecto de las dificultades con las notas bajas. Su afirmación, sin embargo, fue respaldada por Escola.



“Todo lo que está diciendo Yeison se planea en los ensayos”, dijo Escola.



Esto ‘enfureció’ a Grisales, quien dijo que Jiménez repitió exactamente lo mismo que opinó ella cuando le tocó el turno de calificar.



“Yo lo dije primero. Entonces se van a quedar solos ahí. Él lo repitió y usted (Escola) atento a lo que dijo Yeison (...) me están ignorando ustedes dos aquí”, exclamó Grisales.



Carlos Calero, quien estaba con el participante en la tarima, tuvo que intervenir pidiéndoles calma a los tres jurados.



Es más: tuvo que despachar al camerino al intérprete de Sergio Vargas para que finalizara la discusión.



El tema quedó ahí y dieron paso al siguiente concursante.

Otros ‘rifirrafes’ de Grisales con los jurados

Otro de las fuertes discusiones que han tenido los jurados de ‘Yo Me Llamo’ nuevamente la volvió a protagonizar Amparo Grisales. El pasado 22 de noviembre, la ‘diva de divas’ decidió pararse de la mesa de votación, luego de que Escola y Jiménez no estuvieran de acuerdo con ella.

Se desarrollaban las primeras etapas de eliminación directa y la intérprete Lola Beltrán estaba a en el escenario principal del certamen. Sin embargo, su actuación no gustó para Escola y Jiménez, quienes le dijeron que no se llamaba.



Acto seguido, Grisales se levantó de la silla y, con un tono molestó, pidió que le abrieran la puerta para retirarse del escenario.



“No puedo creer que se le dé el chance a otros para pulir en la escuela y ella con la capacidad que demostró, no le den la oportunidad. No me parece justo, ábranme ahí”, exclamó Grisales desconcertada.



Así fue la despedida de cuatro grandes imitadores - Shows Yo me llamo 2021 | Caracol TV Así fue la despedida de cuatro grandes imitadores - Shows Yo me llamo 2021 | Caracol TV Amparo Grisales se va del escenario de 'Yo Me Llamo'. Foto:

La incertidumbre invadió el auditorio, pues no se tenía certeza si la modelo volvería al programa. Mientras tanto, Jiménez recalcaba que “no es cuestión de gustos, simplemente hoy no se llamaba”.



Entonces volvió Grisales y recalcó que no era el gusto personal, como decía Yeison, sino que era por las cualidades que presentaba la artista. De igual forma, ella le dio el visto bueno a los otros dos artistas y el programa concluyó.



‘Yo Me Llamo’ sigue su curva final y el nivel en el programa sigue subiendo. Los jurados tendrán una difícil tarea para identificar hasta el más mínimo error y tomar decisiones de cara al futuro.

