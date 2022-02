Un nuevo episodio de 'Yo me llamo' causó sorpresa y reacciones entre los televidentes y usuarios de redes sociales que siguen el programa. Los protagonistas: Amparo Grisales y Yeison Jiménez.



En días pasados, la actriz, modelo y presentadora increpó al cantante de música popular por sus calificaciones a la presentación de la concursante que interpreta a Jennifer López. "¿Otra vez con la canción, Yeison?", le cuestionó la mujer y agregó "A ver, no dijiste que la canción fuera mala, pero te aburrió. Entonces, sí es mala. Perdóname, si a mí me aburre algo es porque no es bueno. No seas tan ambiguo".

Esta vez, en un siguiente episodio, hubo otro choque entre los dos jurados. Al comienzo del programa, cada uno explicó sus motivos para estar en esa producción. Jiménez dijo: "Yo vine a buscar la felicidad".



Tiempo después, Grisales trajo a lugar la respuesta del cantante cuando estaban conversando entre todos sobre el desarrollo del concurso y cuestionó: "Pero como Yeison viene buscando la felicidad".



Acto seguido, Jiménez le salió al paso al comentario y le pidió un beso a la mujer. Sin embargo, ella lo detuvo y le dijo: "La felicidad no la vas a encontrar conmigo, papi".

La respuesta generó reacciones entre el público. En redes sociales, las personas comentaron sobre el hecho y el 'freno' de Grisales a las intenciones cariñosas de Jiménez.

