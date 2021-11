‘Las abuelas son lo más bello’: Amparo Grisales ante ‘críticas’ por su edad

Amparo Grisales es, probablemente, una de las actrices de mayor trayectoria en el panorama del entretenimiento colombiano.



Ella ha hecho parte de telenovelas y películas desde mediados de los 80. Entre sus primeros papeles se recuerda, por ejemplo, su participación en ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ o su papel protagónico junto con Carlos Vives en ‘Tuyo es mi corazón’.

Facebook Twitter Linkedin

'Los pecados de Inés de Hinojosa' causó polémica por sus escenas eróticas y desnudos. Foto: RTVC

Debido a su más que destacado camino en la ‘escena colombiana’ varios internautas suelen tildarla de ‘anciana’. En muchas ocasiones los comentarios de mal gusto sobre su edad suelen causar polémica en las redes sociales.



La ‘diva de Colombia’ le salió al paso, una vez más, a las ‘pullas’ sobre su edad y dijo, palabras más palabras menos, que eso no tiene por qué convertirse en una forma de ofensa hacia las mujeres.

(Lea también: Silvestre Dangond y Bella Thorne: memes ‘fuera de contexto’ de los Grammy).

‘Si creen que llamándome abuela me están insultando entonces no tienen mamá’

Facebook Twitter Linkedin

Este año, Amparo Grisales estuvo en San Andrés para las filmaciones de 'El Paseo 6'. Foto: Instagram: @agrisales333

Grisales publicó un mensaje en su cuenta de Twitter sobre las polémicas en torno a quienes, según dijo, buscan ofenderla tildándola de abuela o de anciana.



Quien en la actualidad hace parte del jurado del reality ‘Yo me llamo’ no se guardó nada contra sus detractores: “Si algunos resentidos creen que llamándome abuela me están insultando quiere decir que no tienen mamá. ¿Y entonces quién los habrá parido?”.



(Le puede interesar: Caos en plena vía por bolsas repletas de dinero que cayeron de un vehículo).



Para rematar aseguró que “las abuelas son lo más bello que existe junto con las mamitas”.



“Ya quisiera yo tener las mías”, concluyó.



La ‘diva’ también invitó a sus seguidores a verla en ‘El Paseo 6’, su más reciente proyecto cinematográfico.

Si algunos resentidos creen que llamándome ABUELA me están insultando quiere decir que no tienen mamá... y entonces quien los habrá parido?

Las ABUELAS son lo mas bello que hay junto con las MAMITAS...ya quisiera yo tener las mias!

Los invito para que me vean en “EL PASEO 6”🎬 — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) November 20, 2021

(Puede leer: Futbolista del Bayern no podrá jugar partidos importantes por no vacunarse).

Hace unos meses se conoció que la producción se rodó en San Andrés y se sabe que entre los actores estarán, además de Amparo Grisales, Cecilia Navia, John Álex Toro y Andrés de La Mora.



Según contó la personalidad digital ‘El Mindo', quien acompañó las grabaciones, Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle, también haría parte del elenco.

Facebook Twitter Linkedin

Amparo Grisales es jurado de 'Yo me llamo'. Foto: Instagram: @agrisales333

(Le contamos: La difícil maniobra de dos cosmonautas para salvar una estación espacial).

De hecho, en mayo de 2021 los rodajes de ‘El Paseo 6’ se detuvieron de forma momentánea debido a un accidente sufrido por Amparo Grisales.



Ella, según contó en su cuenta de Instagram en ese entonces, se fracturó el radio de un brazo.



“Con esta pinta sexy, ni alcancé a hacer el primer truco sadomasoquista. Eso me pasa por andar de diabla (…) Seguiré filmando porque somos valientes y fuertes”, dijo en un video.

Más noticias

Mujer encarcelada durante 12 años siendo inocente: 'Ya no puedo ser mamá'

‘Maradona me violó mientras mi mamá lloraba tras la puerta’: Mavys Álvarez

Estas son las frases que más dice la gente antes de morir, según enfermera

‘No pasa nada’: Juan F. Samper desmiente supuesto romance con Carolina Cruz

Tendencias EL TIEMPO