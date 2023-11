Emotivo gesto de Yo me llamo ‘Carin León’ conmovió hasta las lágrimas a Amparo Grisales

Durante la sección de ‘Mano a Mano’ del programa ‘Yo me llamo’ hubo un gesto por parte de uno de los participantes que logró conmover, no sólo al público, sino también, a los jurados. El último enfrentamiento del capítulo 62 fue entre ‘Carin León’ y ‘Jessi Uribe’.



En ese duelo de la música popular, inició cantando el imitador del mexicano con la canción ‘Si alguna vez’, tras esto, pasó el doble del colombiano interpretando ‘Dulce Pecado’. Luego, cantaron otras canciones de los artistas originales y al finalizar, se tenían que enfrentar a los comentarios del jurado.

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno resaltaron que los dos realizaron un buen ‘show’: “Qué música tan deliciosa, estamos extasiados aquí”, “ambos estuvieron contundentes, en su estilo, pudimos disfrutar. Ya no es comparar ni calificar, disfrutar de las voces y de la interpretación”, “un género que amo, dos artistas que son parceros, el que gane por mí estaré feliz”.



Luego, cada jurado votó por uno de los imitadores, por lo que con dos puntos a su favor, ganó ‘Carin León’. Tras esta noticia, el participante le dio la mano al presentador Carlos Calero en gesto de celebración, luego, le brindó unas palabras de agradecimiento al jurado.

‘Carin León’ compartió su triunfo con ‘Jessi Uribe’



El imitador del mexicano, al enterarse de que fue el ganador expresó que reconocía que su compañero también se esforzó por ganar el duelo: “Sinceramente, sé que esto es una competencia es un duelo. Mi compañero lo hizo también con todo el corazón con todas la ganas”.



Y continuó: “Quiero compartir mi premio con él, más que por el dinero, estamos aquí por el placer y el gusto de interpretar nuestros artistas y, siento que mi compañero también se merece este premio, muchas gracias jurado. Dios los bendiga.”



Tras estas palabras no solo dejó sorprendido al jurado y al público, quienes le brindaron muchos aplausos, sino también a su rival de la noche ‘Jessi Uribe’ quien dijo que uno de los dos debía ganar, pero aún así le agradeció por el gesto que tuvo: “Tiene que ganar uno. Gracias, gracias por compartir este premio conmigo”.



Amparo Grisales quiso hablar al respecto con la voz entre cortada y mientras caían algunas lágrimas por rostro: “Voy a decir algo con mucha emoción, estoy susceptible”.



“Me encanta porque miren, ya a estas alturas de la competencia y la escuela ‘Yo me llamo’, nos damos cuenta que eso es hace, no solamente hacerlos evolucionar como artistas, sino también, ese compañerismo, esa fraternidad, esa complicidad entre ustedes. Saber que comparten ese premio, que nos gustaría pero no lo podemos hacer, me da mucha emoción, pero esto es un ‘súper show’”.



Tras esto resaltó la generosidad del imitador de ‘Carin León’ y le brindó varios aplausos, diciéndole que la abundancia está con las personas con él que son “talentosas, llenas de amor y llenas de alma”.

Capítulo 62: Inician los Mano a Mano y Sinfoni conforma las parejas

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO