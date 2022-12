En varias oportunidades 'La diva de Colombia' ha sido cuestionada sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado.

A sus 66 años, Amparo Grisales se ha consolidado como una de las mujeres más bellas y talentosas de la televisión nacional. Es una destacada presentadora y actriz de la farándula criolla.



Por medio de sus redes sociales, Grisales comparte varios tips sobre estilo de vida saludable, sus rutinas diarias y consejos de amor propio que la han llevado a conservar su cuerpo y rostro.

En varias oportunidades se ha cuestionado a la actriz de 'La ley del corazón', sobre los retoques estéticos que se ha realizado, a lo que Amparo Grisales ha respondido que en su rostro no tiene ningún procedimiento quirúrgico y que su rostro se ve tonificado gracias a su dieta saludable.

A través de las redes sociales se filtró un video en el que 'La diva de Colombia' confiesa que sí ha pasado por el quirófano. "Quemé algo de grasa con mi ejercicio y lo poco que tenía se redujo. Me puse un poco más, para no parecer vulgar o voluptuosa", menciona.

Esta entrevista se dio en el programa 'Yo José Gabriel', allí Grisales confesó que se realizó un lifting de busto, cirugía que consiste en el levantamiento de los senos y la acomodación del tejido mamario. En algunas ocasiones esta cirugía también va acompañada de implantes.

En dicha entrevista también mencionó que se sometió al procedimiento debido a que no se sentía cómoda con su imagen cuando utilizaba vestido, pues "me hace falta un poquito", añadió.



Para finalizar dijo que esta es la única cirugía que se ha realizado y dijo que no tenía porqué negar sus procedimientos estéticos: "Tampoco las negaría porque estoy de acuerdo con la estética para corregir lo que uno quiera", concluyó.

