Amparo Grisales revela como sería su hombre ideal: 'Me atraen los hombres más maduros'

Amparo Grisales es conocida como 'La diva" de la televisión Colombia. Su carrera como modelo, actriz y empresaria, la hacen una de las figuras más notables del mundo del entretenimiento.

Todas las noches, de lunes a viernes, es jurado del programa producido por Caracol Televisión, 'Yo me llamo', el cual es transmitido de 8 p.m. hasta las 9: 30 p.m. La trama del 'reality' se basa en buscar al doble perfecto de un artista musical famoso.

Además de su exitosa carrera, Amparo Grisales es conocida por su vida amorosa. Gracias a su carisma ha logrado conquistar el corazón de varios actores, cantantes y figuras del espectáculo.

Amparo Grisales revela su hombre ideal

En una entrevista con Caracol Televisión, Grisales reveló algunos detalles inéditos de su vida sentimental y dejo al descubierto algunos secretos para los hombres que quieran ganarse su corazón.

La actriz confesó que no tiene un prototipo de hombre perfecto, pero sí hay ciertas cualidades y características que hacen que sea un candidato ideal para ella.



"Me gusta que sea el corazón el que me lo diga, puede ser muchas cosas, no tengo un prototipo. Me gusta un tipo que se cuide porque yo me cuido mucho el templo que es el cuerpo. También me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces, pero me gustan maduritos", confesó a la cadena televisiva.

Para ella algo importante es que un hombre sea educado y auténtico. Lo que importa es que la persona sea quien dice ser y muestre su verdadera personalidad.

“Me gusta la caballerosidad de mis tiempos, los hombres que saben seducir, que son atentos, que están pendientes de los detalles, que hablan bonito, que son sinceros, que tienen sentido del humor, inteligentes”, expresó Grisales.

Algunas parejas que cautivaron el corazón de Amparo Grisales

A lo largo de su vida, Amparo Grisales ha abierto su corazón y se ha dejado conquistar de varios hombres de la industria.



Uno de los más recordados es el amorío entre ella y Julio Iglesias. Aunque en su momento la relación se mantuvo en secreto, esto por el mánager del cantante, y también por la diferencia de edad entre ambos, porque Amparo en ese momento tenía 17 años, en una entrevista en 2003 confirmaron su relación.

Amparo salió con el cantante español. Foto: Archivo EFE

Germán Tessarolo fue su primera pareja. De acuerdo con información de varios medios, ambos contrajeron matrimonio cuando la actriz tenía entre 14 y 16 años. Además, en la lista, también se destacan personajes como Jorge Rivero y Piero Antonio, quienes quedaron flechados por su belleza.

Amparo Grisales vuelve al cine con 'El Paseo 6'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO