Amparo Grisales, diosa del ‘rating’, en la portada de la Revista ALÓ

Amparo Grisales siente curiosidad por los demás. Ama el psicoanálisis. Por eso, esta entrevista se inicia siendo ella la periodista y preguntándome por mi vida, mi trabajo, mis hijos; una placentera charla con una mujer divertida y relajada.

Lejos de ideas preconcebidas, que la tachan de diva y de antipática, lo cierto es que la actriz manizaleña sorprende por su luz y su simpatía.



Le gusta conversar, se zambulle en el diálogo buscando las palabras adecuadas, profundizando en el cómo.



Con Amparo todo es sentido y pasional.



Es cariñosa, tiene una mirada profunda y con su tono de voz grave se deshace en gracias y por favores, y se ríe seguido, como si fuera capaz de sorprenderse con el más mínimo detalle: "En la vida no puedes pensar nunca que lo tienes todo. Hay que ir siempre como si fuera la primera vez, o tal vez, la última. En definitiva, tener una actitud positiva".

Me cuenta que devora los libros de Jorge Franco, Carlos Castañeda y Paulo Coelho y que se emociona con la obra completa de Gabriel García Márquez.



De vez en cuando se escapa a Madrid, Milán o Buenos Aires. "Son tres ciudades que me apasionan".



No sabe cuántas veces ha visto las películas de Luc Besson, Tarantino y Alejandro González Iñárritu, y tiene tantas películas favoritas que le cuesta nombrar solo una.



Siente debilidad por las galerías de arte, por las tiendas de diseño y de ropa de creadores emergentes.



Por eso, seis meses antes de iniciarse las grabaciones de ‘Yo me llamo’, se escapa a Buenos Aires o a Nueva York para comprar todo el ajuar del programa.

Amparo Grisales hace parte del jurado de la sexta temporada de 'Yo me Llamo'. Foto: Caracol Televisión

Es meticulosa y sumamente organizada, así que ya tiene listo el modelo que lucirá en cada una de las galas, y se ufana de imponer tendencias en televisión.



Sin embargo, hoy, a sus 63 años, está convencida de lo importante que es trabajar en el interior, por eso revela que para desconectarse medita, respira profundo y hace ejercicio, esa es su medicina diaria.

REVISTA ALÓ