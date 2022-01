En medio de una semana en la que los jurados del programa ‘Yo me llamo’ deben elegir a los participantes que irán a eliminación, Amparo Grisales les pidió a sus compañeros tener una mejor energía y ser amables.

Durante el capítulo del miércoles 12 de enero, la mujer hizo un llamado de atención muy especial al maestro Escola y a Yeison Jimenez para que no tuvieran una mala actitud durante la semana de eliminación y de cara a la noche de premiación en la que el ganador se llevará 25 millones de pesos.



Al iniciar al reality de imitación, el jurado César Escola afirmó que los concursantes son quienes se envían solos a la noche de eliminación por no tomar en cuenta las sugerencias de mejora que brindan los jueces con respecto a sus presentaciones.



“Ellos solos se envían (...) porque no hacen caso y no toman en cuenta las indicaciones de los profesores”, afirmó el músico.

Luego, el cantante de música popular señaló que estaba de acuerdo con su compañero y que los imitadores que no se esforzaran lo suficiente serían quienes irían a la noche de eliminación.



“Yo vengo relajado a escucharlos pero concuerdo en algo: es que cada día la competencia se va volviendo más difícil, entonces el que ceda puntos, pierde”, comentó el artista.



Al parecer, las palabras de ambos no habrían sido del gusto de Amparo, quien no dudó en pedirles que cambiaran su actitud en el programa. Aseguró que su “mala onda” sería negativa para los participantes.

“No proyecten mala onda, proyecten luz. Aquí venimos a traer luz, buena energía para que les vaya divino, para que todos brillen”, sugirió la actriz.



“Yo quiero que les vaya a todos divino y que nos sea muy difícil escoger quien va en riesgo”, añadió.



Su sugerencia fue bien recibida por los demás jurados y posteriormente recalcaron que las personas que lleguen a la noche de premiación podrán concursar para ganarse el dinero en juego, e incluso habrá sorpresas para los televidentes.

