Amparo Grisales ha tenido una carrera destacada en la pantalla chica colombiana. La mujer que se ha desempeñado como actriz, presentadora y modelo también ha sido conocida por sus escándalos.



En redes sociales, algunos internautas la critican por su edad o por su físico. Ante esto, Grisales ha manifestado que no le causan gracia este tipo de bromas y que son irrespetuosas.



Esta vez, la famosa decidió no quedarse callada ante uno de estos comentarios y le envió una fuerte respuesta a un usuario de Twitter. De hecho, en su perfil publicó un trino contestándole a un hombre identificado como Jorge Henao.



Henao escribió un mensaje político que no iba dedicado a la actriz, pero que sí la mencionaba. En el comentario se refirió a la edad y experiencia de Amparo Grisales, como una mujer de más de 60 años.



“Al paso que vamos, la Comisión de la Verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucia sí canta o que Gustavo Bolivar fue inducido a deber plata a sus proveedores”, escribió el usuario.



A la artista no le gustó cómo se expresaron de ella y contestó de manera fuerte a la persona.





En su respuesta, incluso, atacó personalmente al hombre y afirmó que tendría problemas en su físico.



“Si solo hubiese tipos como usted, que la debe tener diminuta o mejor… no tiene, cualquiera se queda virgen. ¡Ah no y con esa cara!”, replicó Amparo Grisales.



El usuario no volvió a comentar la publicación ni a hablar de la actriz, pero los seguidores de la mujer la apoyaron por enfrentarse a las críticas. Entre los comentarios, la mayoría son mensajes de apoyo y cariño hacia Grisales.

…..si sólo hubiesen tipos como ud. que la debe tener diminuta … o a lo mejor no tiene ….. cualquiera se queda virgen!

Ah noooo… y con esa cara !!🙈 https://t.co/aFkg6JJmfW — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) August 28, 2022

La presentación en 'Sábados Felices'

Hace unos días ‘Sábados Felices’ cumplió cincuenta años de estar al aire en las pantallas de los colombianos. En la celebración participaron decenas de invitados actores, presentadores y modelos de la farándula colombiana.



Entre ellos estuvo la actriz Amparo Grisales, que llegó a las instalaciones de Caracol Televisión en una limosina blanca y luciendo un vestido rojo ceñido al cuerpo. En sus redes sociales agradeció la invitación y felicitó al canal por el logro.



“Feliz cumpleaños ‘Sábados Felices’. “Woman in Red” llegando a la gran Celebración de los 50 años de ‘Sábados Felices’ para homenajear el talento de este icónico programa de humor que ha estado en los corazones de los Colombianos por 5 décadas llenándonos de alegría y esperanza- GRACIAS a todos los grandes comediantes y humoristas que nos alegran los corazones cada sábado, Y un gran aplauso a los que ya no están... pero que permanecen en el corazón de cada colombiano”, señaló la mujer.



Amparo Grisales hizo parte de la gala en la que entregaron premios y homenajes a algunos personajes icónicos del programa. La actriz fue la encargada de presentar la estatuilla que ganó la ‘gorda Fabiola’.

Amparo Grisales llegando a la celebración de 'Sábados felices' Foto: Instagram: @agrisales333

