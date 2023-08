En medio de la más reciente temporada del popular programa de imitación 'Yo Me Llamo', la icónica jurado Amparo Grisales ha demostrado una vez más su carácter inquebrantable al responder con gracia y elegancia a las críticas que han surgido en torno a su edad.

Amparo Grisales es considerada como una de las personalidades más famosas del país y actualmente ocupa el rol de jurado en 'Yo me llamo', un programa transmitido por el canal Caracol.



Desde sus inicios en la actuación hasta su papel como juez en programas de televisión de gran audiencia, la trayectoria de Amparo Grisales ha estado marcada por una versatilidad y carisma que han cautivado a los espectadores en casi todo el país.

Sin embargo, también ha enfrentado comentarios sobre su edad, convirtiendo cualquier crítica en una oportunidad para reafirmar su confianza en sí misma y su capacidad para juzgar el talento artístico.

Amparo Grisales responde a críticas sobre su edad

Recientemente, Amparo Grisales fue invitada al programa matutino 'Día a Día'. Durante su aparición, compartió algunos consejos que la han ayudado a mantener su apariencia, y asimismo, abordó el tema de aquellos que constantemente intentan afectarla por su edad.

En la entrevista, la actriz colombiana destacó cómo lograr llevar una dieta vegetariana y cómo esta elección ha influido positivamente en su salud y vitalidad.



Grisales también compartió la opinión de que el ayuno puede tener beneficios para el cuerpo, y durante la conversación, brindó algunos consejos que la ayudan a mantenerse en forma, como priorizar alimentos de alta calidad y tomar agua con limón.

Sin embargo, aparte de centrarse en su rutina de cuidado personal, Amparo Grisales optó por abordar las críticas que circulan en relación a su edad. La modelo compartió cómo siempre elige mantener una actitud positiva y afirmó que se considera ajena a las controversias que surgen en la sociedad.

"No es lo que la gente piensa, que yo '¡No acepto la vejez!'. No, mi amor, vejez es deterioro. No me importa los que me hacen bullying. Yo soy invisible, invencible e invulnerable a todas las discordias humanas”, expresó la actriz con determinación.

Además, de forma humorística, hizo referencia al hecho de que le han bromeado sobre haber estado 'en la última cena con Jesús'. De manera graciosa, ella considera esto como una especie de bendición. "Agradezco que Jesús sea mi amigo, y por eso me va divino, me cubre y me protege", añadió con una sonrisa.

