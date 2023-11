Amparo Grisales, jurado de 'Yo me llamo' habló, por primera vez, de su retiro

Amparo Grisales es una destacada modelo, actriz y presentadora, durante 45 años de carrera artística ha acompañado a los colombianos en diferentes producciones. Actualmente se desempeña como uno de los jurados en el programa 'Yo me llamo'.



Aunque es muy reconocida y aplaudida por los colombianos, sus comentarios a los participantes del reality han causado todo tipo de debates en las redes sociales, incluso, muchos aseguran que ya es momento de dejar la pantalla chica.



Durante la nueva edición de 'Yo me llamo', la 'Diva de la televisión' ha tenido varios comentarios que la han hecho objeto de críticas en redes sociales, uno de ellos respeto al uso de tenis con cualquier prenda de ropa.



"Todas nos vamos a poner tenis todo el tiempo, con los vestidos de gala, con las lentejuelas, en pijama con tenis. Tenis, tenis todo el tiempo: se les va a caer el cul*, porque cuando uno deja de usar tacones, las piernas se estiran", aseguró en su momento.



Este comentario abrió todo un debate en las redes sociales, pues muchos estuvieron a favor y en contra de los comentarios de Grisales.



Pero esta no ha sido la única polémica que la ha envuelto de manera reciente, pues en un nuevo video, la presentadora aseguró estar vendiendo su ropa por una buena causa, donar a una fundación de animales.



“Estoy con mis prendas más más exclusivas, con las que me he erizado y con las que quiero que ustedes también se ericen. Son prendas que he usado en Yo Me Llamo y que he usado en otras producciones que hecho”, dijo.



Pero esto no gustó a varios de sus seguidores, pues muchos creen que la donación se debe hacer a niños: “Muy bonita labor, pero sería más admirable que le diera de comer a tantos niños que no tienen para comprar un pan o una fundación para los niños”, “Que pesar que no apoye a tantos niños huérfanos y maltratados que hay”.



Amparo Grisales también es conocida por tener un buen corazón. Foto: Instagram @agrisales333

¿Amparo Grisales se va a retirar pronto de la televisión?

En una entrevista con el programa de chismes 'Lo sé todo', Amparo Grisales habló sobre todos estos comentarios y de si se retiraría o no de la televisión. Inicialmente, dijo que recibía mucho bullying en las redes sociales.



"'Con los participantes es una grosera', eso es lo que más me dice la gente", aseguró.



Al ser abordada sobre su retiro, la 'Diva' de la televisión colombiana aseguró que: "Yo me voy a retirar cuando Dios me retire, yo sé que me va a dejar caminar mucho tiempo, para poderles decir a todos los que me hacen bullying 'aquí los espero'", puntualizó.

Así se veía Amparo Grisales a sus 17 años en en la telenovela 'Manuela'

Por medio de las redes sociales se viralizó una fotografía en la que se ve a Amparo Grisales cuando era más joven, según la descripción de la misma, esta habría sido tomada en 1973 cuando tenía 17 años.



Para la época, la actriz estaba realizando su primer rol protagónico en la telenovela 'Manuela'.

Amparo Grisales cuando era adolescente. pic.twitter.com/EUbKTeU8ia — Solo Virales (@chisme_famosos7) August 4, 2023

Este proyecto contaba la historia de una campesina ingenua, pobre y sin educación. Se realizaron 297 capítulos y tuvo premios como el APE y el Antena de la Consagración.



Entré sus siguientes producciones están: ‘Tuyo es mi corazón’ (1985) junto a Carlos Vives, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ (1988) junto a Margarita Rosa de Francisco. Asimismo, estuvo en proyectos cómo: ‘En cuerpo ajeno’, ‘Bolivar Soy Yo', ‘Las muñecas de la mafia’ y 'El paseo 6'.

